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Грчка: Срушила се зграда, четворо завршило испод рушевина

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:54

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зграда се срушила у грчкој четворо заробљено испод рушевина
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Најмање четворо људи блокирано је испод рушевина након што се срушила троспратна стамбена зграда у подручју Петралона у грчкој пријестоници Атини, саопштено је из ватрогасне јединице.

У саопштењу се наводи да су на терену ватрогасци и полицајци, те да је у току операција спасавања.

За сада није познат узрок рушења зграде, у којој се налази седам станова, преноси Срна

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Тагови :

Грчка

срушена зграда

Ватрогасци

саопштење

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