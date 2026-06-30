Грчка: Срушила се зграда, четворо завршило испод рушевина

Најмање четворо људи блокирано је испод рушевина након што се срушила троспратна стамбена зграда у подручју Петралона у грчкој пријестоници Атини, саопштено је из ватрогасне јединице.

У саопштењу се наводи да су на терену ватрогасци и полицајци, те да је у току операција спасавања.

За сада није познат узрок рушења зграде, у којој се налази седам станова, преноси Срна