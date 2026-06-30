Јапанска валута досегнула најнижу вриједност у задњих 40 година

Аутор:АТВ редакција
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Јапански јен је у уторак пао на најнижи ниво у односу на амерички долар у посљедњих 40 година, што је ставило тржишта у стање приправности због могуће хитне интервенције Токија.
Пад се наставља упркос рекордним интервенцијама и повећањима каматних стопа која нису успела да зауставе пад валуте, извјештава Euronews .
Током азијског трговања у уторак ујутру, јен је пао на око 162,4 за долар, што је најнижи ниво од 1986. године. Јапански министар финансија Сацуки Катајама већ је реаговао на ситуацију, наводећи да је влада спремна да предузме „одговарајуће“, па чак и „одлучне“ мјере против прекомјерних флуктуација девизног курса.
Додала је да је са Вашингтоном потврђено да такав корак остаје опција. Трговци сада пажљиво прате сваки знак да Токио продаје америчке доларе како би подржао јен, као што је то учинио овог прољећа.
У сржи слабости јена је велика разлика између јапанских и америчких каматних стопа. Иако је Банка Јапана средином јуна повећала своју референтну каматну стопу на 1%, што је највиши ниво од 1995. године, јапански приноси остају знатно нижи од америчких.
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Десетогодишње америчке државне обвезнице су недавно оствариле принос од око 4,5%, у поређењу са око 2,6% у Јапану. Разлика подстиче такозвану „кери трговину“, у којој инвеститори јефтино позајмљују средства у јенима како би купили имовину са вишим приносом на другим мјестима, што врши стални притисак на пад вриједности јена.
Притисак је такође додатно повећан због јаког долара. Америчка валута је привукла потражњу за сигурним уточиштима због тензија око сукоба у којем је учествовао Иран. Истовремено, очекивања да би америчке Федералне резерве могле да повећају каматне стопе касније ове године додатно су проширила разлику у приносима, док је Банка Јапана дјеловала опрезно. Велика зависност Јапана од увоза енергије, коју високе цене нафте чине скупљом, такође је допринела потражњи за америчким доларом.
Поновна депрецијација девизног курса представља главобољу за креаторе политике који су већ уложили значајне напоре у рјешавање проблема. Између априла и маја, Јапан је потрошио рекордних 11,7 билиона јена (63,3 милијарде евра) на интервенције на девизном тржишту, што је највећи такав напор икада забиљежен, али јен је наставио да слаби.
Ни домаћа политика није помогла ситуацији, јер агенда премијера Сане Такаичија, усмјерена на велику потрошњу и раст, изазива сумње у вези са фискалном дисциплином Јапана.
Аналитичари кажу да је непосредни ризик од нове интервенције висок, с обзиром на то да су спекулативне опкладе против јена достигле вишегодишње максимуме, а нови четрдесетогодишњи минимум обично појачава политичку забринутост у Токију.
Међутим, многи сумњају да би куповина валуте преокренула њен курс на дужи рок, јер основни диференцијал каматних стопа остаје чврсто против ње. Сљедећа одлука Банке Јапана о монетарној политици, која треба да буде донета 31. јула, сада је у фокусу, а даља повећања каматних стопа се виде као трајније рјешење за заустављање пада. За сада, јапански јен остаје рањив на силе над којима његова централна банка има мало контроле.
(индекс)
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