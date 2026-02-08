Ванредни избори у Јапану: Наставља ли Токио ка потпуној милитаризацији?

Извор:
Гласање на ванредним изборима у Јапану почело је јутрос. На изборима учествују 1.284 кандидата, који конкуришу за 465 мјеста у Доњем дому, а суштина ових избора је намјера јапанске премијерке Санае Такаичи да учврсти своју политику која се, прије свега, огледа у милитаризацији Јапана и најављеној промјени Устава те земље.
Одмах по избору за прву премијерку Јапана, 21. октобра прошле године, Санае Такаичи је предузела кораке који су из темеља заљуљали политичке прилике на Далеком истоку. Најприје је запријетила Кини да би Јапан, упркос важећем Уставу, могао да се умијеша у потенцијални сукоб у Тајванском мореузу, а њен министар одбране Шињиро Коизуму потом је изјавио да би Јапан могао ускоро да размести ракете средњег домета на острву Јонагуни, стотинак километара од Тајвана.
Потом је кинески лист на енглеском језику "Глобал тајмс", крајем прошле године, објавио ексклузивне снимке изградње нове јапанске војне базе на острву Магешима, а двије кинеске тинк-тенк организације (Кинеско удружење за контролу наоружања и разоружање – ЦАЦДА и Кинески институт за стратегију нуклеарне индустрије – ЦИНИС) саопштиле су да Јапан гомила резерве плутонијума.
Да Јапан несумњиво клизи ка милитаризацији и да политичке елите те земље желе да изађу из оквира наметнутог Јапану као земљи пораженој у Другом свјетском рату, види се и по томе што се уочи ових ванредних избора у самом Јапану врло озбиљно разговарало о промени назива чинова у такозваним Самооодбрамбеним снагама који би били усаглашени са чиновима старе јапанске војске и о промјени Устава земље којим се, нарочито Чланом 9, Јапан "заувијек" одрекао рата и употребе силе као права нације у рјешавању међународних спорова.
Бирачка мјеста широм Јапана биће затворена у 20 часова по локалном времену (12 сати по нашем времену), а очекује се да ће пребројавање гласова трајати до касно у ноћ.
Од 465 посланичких мјеста у Доњем дому, 289 посланика биће изабрано у једночланим изборним јединицама, а 176 путем пропорционалног представљања у 11 регионалних изборних јединица.
Недавне анкете великих јапанских медија указују на то да ће владајућа коалиција вјероватно обезбиједити већину мјеста. Истовремено, новоформирани опозициони Центристички реформски савез, који су формално основале Уставна демократска партија Јапана и Комеито, некадашњи савезник ЛДП-а, чини се да губи подршку у односу на број мјеста који су имали прије избора, наведено је у анкети агенције "Кјодо њуз".
Ипак, како нарочито истичу кинески медији, упркос овим пројекцијама, анкете такође показују да значајан дио бирача остаје неопредијељен, што оставља простор за промјене у посљедњем тренутку, док афере са тајним фондовима у ЛДП-у и даље уносе неизвјесност у изборну трку.
Такаичи је ненадано распустила Доњи дом и расписала ванредне изборе 23. јануара, што представља прво распуштање на самом почетку редовног парламентарног засједања у посљедњих шездесет година. Обећала је да ће поднијети оставку, уколико њена коалиција изгуби већину на изборима.
Ово су, како медији на Далеком истоку истичу, први избори за Доњи дом у Јапану који се одржавају у фебруару, још од 1990. године. Снежне падавине дуж обале Јапанског мора изазивају забринутост због могућих поремећаја у саобраћају, што би могло да утиче на смањење излазности.
