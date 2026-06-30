Лидерка АфД-а: Њемачка мора да врати јефтину енергију из Русије

Аутор:АТВ редакција
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Елис Вајдел тражи повратак руске нафте и гаса у Њемачку. Лидер АфД-а Елис Вајдел поручила је да Њемачка треба да обнови увоз руске нафте и гаса како би помогла својој економији.
Лидерка крајње десничарске Алтернативе за Њемачку (AfD) Елис Вајдел поручила је да би Њемачка требало да прекине бојкот руске нафте и гаса како би помогла својој ослабљеној економији.
Вајдел је у интервјуу за Ројтерс изнијела амбиције своје странке да у будућности предводи њемачку владу. Она тврди да АфД може да побиједи на два важна покрајинска избора у наредним мјесецима и да би ти резултати могли бити прекретница на путу ка освајању мјеста њемачког канцелара, најкасније до наредних савезних избора који треба да буду одржани до 2029. године.
"Јефтина енергија из Русије била је тајна успјеха ознаке 'Произведено у Њемачкој' (Made in Germany). Потребна нам је назад", рекла је Вајдел.
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Она је додала да је губитак руске енергије уназадио Њемачку за неколико година.
"Стотине хиљада радних мјеста је изгубљено. То нас је учинило зависним од Сједињених Америчких Држава, које нам продају енергију по далеко вишим цијенама", навела је Вајдел.
Прије санкција уведених због руске операције у Украјини 2022. године, Русија је снабдијевала Њемачку са више од трећине увоза сирове нафте и више од половине природног гаса.
Њемачка се тешко опоравља и од посљедица прекида рада кључног подморског гасовода Сјеверни ток (Nord Stream), који је оштећен у експлозијама у септембру 2022. године.
Њемачка индустрија, погођена растом цијена енергената који је услиједио, и даље је у тешком стању. Додатну забринутост изазива и то што аутомобилски гигант Фолксваген разматра смањење броја радних мјеста за чак 100.000.
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Коментари Елис Вајдел указују и на могућу крхкост западног савеза који стоји иза подршке Украјини. Иако актуелна њемачка влада подржава Украјину, становништво је по том питању подијељено.
Вајдел је ове поруке изнијела уочи септембарских избора у двије важне источне њемачке покрајине, Саксонији-Анхалт и Мекленбургу-Западној Померанији, гдје АфД доминира у анкетама.
Ако би АфД преузео власт, те покрајинске владе могле би да изазову политику Берлина о миграцијама, за коју у странци тврде да је превише великодушна и да ствара велики финансијски терет локалним властима.
То би могло да поремети њемачки модел власти заснован на широком договору и да АфД-у отвори пут ка националној власти.
"Саксонија-Анхалт и Мекленбург-Западна Померанија су одлучујуће прекретнице", рекла је Вајдел.
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"Ако побиједимо у Саксонији-Анхалт, онда ће Мекленбург-Западна Померанија вјероватно услиједити. Видим АфД у канцеларској палати или на наредним изборима или на онима послије њих", навела је она.
За главне политичке странке, попут Хришћанско-демократске уније канцелара Фридриха Мерца, које одбијају сарадњу са АфД-ом, побједа крајње деснице у Саксонији-Анхалт представљала би ударац такозваном политичком "зиду" коалиција којима се АфД држи даље од власти.
Трошкови енергије и могућност јефтинијих руских енергената могли би да привуку дио бирача. Однос Њемачке са Русијом има посебну тежину на истоку земље, који је био под совјетским утицајем до пада Берлинског зида прије више од 35 година. Многи тамошњи становници имају наклоњенији став према Русији и критичнији однос према Сједињеним Америчким Државама, које су војни заштитник Њемачке.
Изјаве Елис Вајдел о Русији услиједиле су након посјете високог посланика АфД-а Маркуса Фронмајера Русији раније овог мјесеца. Он се састао са Алексејем Милером, шефом руског енергетског гиганта Газпрома, и позвао на поновно отварање гасовода Сјеверни ток.
Фронмајер је одбацио критике због тог путовања, наводећи да је схватио да амерички инвеститори разматрају поновно отварање руте Сјеверног тока ка Њемачкој. Такав потез могао би да значи да Њемачка плаћа накнаду како би добијала руски гас.
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"Морамо бити опрезни у Њемачкој да не пропустимо прилику за повратак на руско тржиште", рекао је Фронмајер за Ројтерс.
Он је додао да је Милер рекао да би било потребно око три мјесеца да се снабдијевање гасом обнови.
Родерих Кизеветер, посланик из редова Мерцових Хришћанских демократа, оцијенио је да проруски став АфД-а искривљује јавну расправу у Њемачкој.
"Романтизацију Русије користи АфД, посебно имајући у виду предстојеће изборе у источној Њемачкој", рекао је Кизеветер.
Вајдел је одбацила оптужбе да је њена странка екстремистичка, иако ју је њемачка обавјештајна агенција прошле године тако класификовала.
"Начин на који ми видимо себе и начин на који нас оцјењују политички ривали удаљени су миљама", рекла је Вајдел.
"Људи нас описују као крајњу десницу. У стварности, ми смо странка обичног човјека. Нећемо све окренути наглавачке ако дођемо на власт", поручила је она.
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