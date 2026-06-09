АфД достиже нови максимум

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Нова анкета института ИНСА сугерише да би 35 одсто Нијемаца могло да замисли да гласа за АфД, шест процентних поена више од тренутне подршке тој антиимиграционој странци.
Крајње десна Алтернатива за Њемачку (AfD) достигла је нови максимум у потенцијалној подршци, при чему више од трећине бирача каже да би могло да замисли да подржи ову странку, показала је анкета објављена у уторак, пише Анадолија.
Институт за истраживање јавног мњења ИНСА саопштио је да 35 одсто испитаника може да замисли да гласа за антиимиграциони АфД, што је шест процентних поена више од њене тренутне подршке и довољно да премаши потенцијал бирача за савез десног центра ЦДУ/ЦСУ канцелара Фридриха Мерца.
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Налази долазе у тренутку када рејтинг одобравања Мерцове политике наставља да пада усљед широког незадовољства економијом, унутарстраначких сукоба у коалицији око приоритета потрошње, те контроверзних реформи у вези са питањима од војне службе и пензија до пореза, здравствене заштите и могућих резова у социјалним програмима.
У најновијој анкети ИНСА, испитаници су такође питани коју би странку подржали када би Њемачка одржала изборе сљедеће недјеље. АфД је био први са 29 одсто, продужавајући своју вишемјесечну предност. ЦДУ/ЦСУ је, у међувремену, пао на 21 одсто, више од седам поена мање у односу на изборе у фебруару 2025. године. Зелени су слиједили са 14,5 одсто, испред Социјалдемократске партије Њемачке лијевог центра (SPD), која је имала 12 одсто, и социјалистичке Љевице са 10,5 одсто.
Готово половина испитаника, 49 одсто, рекла је да никада не би гласала за АфД ни под којим околностима, док је 31 одсто искључило подршку демохришћанима.
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