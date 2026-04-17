Мерц губи подршку, АфД први пут најјача странка

АфД први пут води у анкети ЗДФ-а са 26 одсто подршке, испред ЦДУ/ЦСУ, док незадовољство владом Фридриха Мерца расте и погађа рејтинг владајуће коалиције.
Странка Алтернатива за Њемачку (АфД) први пут је у истраживању јавног мњења јавног сервиса ЗДФ најјача политичка странка у Њемачкој.
На питање за кога би гласали када би се следеће недјеље одржавали парламентарни избори, 26 одсто испитаних изабрало је АфД, док владајућа демохришћанска Унија ЦДУ/ЦСУ заузима друго мјесто са 25 одсто.
Најнижу вриједност од почетка истраживања ЗДФ-а биљежи Социјалдемократска партија Њемачке (СПД), мањински партнер у владајућој коалицији, коју би бирало свега 12 одсто испитаних. Зелене би, према истом истраживању, бирало 14, а странку Левица 11 одсто испитаних.
Укупно је радом владе Фридриха Мерца незадовољно 65 одсто испитаних, што је још слабији резултат од посљедњег истраживања, када је рекордних 63 одсто испитаних влади дало негативну оцјену. Аналитичари процјењују да је за посљедњи пад популарности владајућих странака крива лоша реакција на раст цијена горива у Њемачкој.
Од лоших потеза владе, која се од доласка на власт пре нешто мање од годину дана налази на удару критика због застоја у реформском процесу, највише профитира АфД, који је на изборима у савезним покрајинама Баден-Виртембергу и Порајњу-Фалачком остварио рекордне резултате.
АфД води у анкетама и у источноњемачким савезним покрајинама Мекленбург-Западно Поморје и Саксонија-Анхалт, у којима се у септембру одржавају избори за локални парламент.
Како показују и друга истраживања јавног мњења, АфД-у нису нашкодили ни бројни скандали које странка пролази због оптужби за корупцију приликом запошљавања пријатеља и чланова породице у парламентима у којима су заступљени.
