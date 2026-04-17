Logo
Large banner

Мерц губи подршку, АфД први пут најјача странка

Аутор:

АТВ
17.04.2026 20:40

Коментари:

0
Мерц губи подршку, АфД први пут најјача странка
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

АфД први пут води у анкети ЗДФ-а са 26 одсто подршке, испред ЦДУ/ЦСУ, док незадовољство владом Фридриха Мерца расте и погађа рејтинг владајуће коалиције.

Странка Алтернатива за Њемачку (АфД) први пут је у истраживању јавног мњења јавног сервиса ЗДФ најјача политичка странка у Њемачкој.

На питање за кога би гласали када би се следеће недјеље одржавали парламентарни избори, 26 одсто испитаних изабрало је АфД, док владајућа демохришћанска Унија ЦДУ/ЦСУ заузима друго мјесто са 25 одсто.

Стижу на Блиски исток; Њемачка планира да распореди војску?

Најнижу вриједност од почетка истраживања ЗДФ-а биљежи Социјалдемократска партија Њемачке (СПД), мањински партнер у владајућој коалицији, коју би бирало свега 12 одсто испитаних. Зелене би, према истом истраживању, бирало 14, а странку Левица 11 одсто испитаних.

Незадовољство радом владе

Укупно је радом владе Фридриха Мерца незадовољно 65 одсто испитаних, што је још слабији резултат од посљедњег истраживања, када је рекордних 63 одсто испитаних влади дало негативну оцјену. Аналитичари процјењују да је за посљедњи пад популарности владајућих странака крива лоша реакција на раст цијена горива у Њемачкој.

Од лоших потеза владе, која се од доласка на власт пре нешто мање од годину дана налази на удару критика због застоја у реформском процесу, највише профитира АфД, који је на изборима у савезним покрајинама Баден-Виртембергу и Порајњу-Фалачком остварио рекордне резултате.

АфД води у анкетама и у источноњемачким савезним покрајинама Мекленбург-Западно Поморје и Саксонија-Анхалт, у којима се у септембру одржавају избори за локални парламент.

Како показују и друга истраживања јавног мњења, АфД-у нису нашкодили ни бројни скандали које странка пролази због оптужби за корупцију приликом запошљавања пријатеља и чланова породице у парламентима у којима су заступљени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

АфД

Фридрих Мерц

истраживање

ЦДУ/ЦСУ

Коментари (0)
Large banner

