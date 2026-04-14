Јефтини аутомобили у БиХ који изгледају скупо

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијена луксузних аутомобила превазилази приуштиве границе. Нови модели Мерцедеса и Аудија већини популације нису доступни. Канал Турбо приче објавио је видео о аутомобилима који изгледају скупо, али су јефтини. Њихове приједлоге истражили смо на тржишту у БиХ.
Први приједлог је Јагуар. Марка мање заступљена на нашем тржишту својим изгледом одузима дах, али и наредних 30 плата ако се одлучите за новије моделе.
"X-Type је био велика прекретница за Јагуар јер они до тада нису правили тако приступачне моделе. Поред тога, ово је био први Јагуар у првој класи малих лимузина са погоном на сва четири точка и дизел. Ентеријер је веома лијеп. Продат је у неких 350.000 примјерака. Највећи проблем је био што су га људи доживљавали као Мондео са дрветом".
Иако нема много огласа у БиХ за овај аутомобил, неколико постојећих је са цијенама у распону од 3.500 до 6.000 КМ. У питању је старије возило које је произведено 2003. године.
"Без обзира на године, овај ауто и даље изгледа скупо. Има врло једноставан и елегантан дизајн. Нема демоде детаља и дугачак је 5 метара. Кад сједнеш у њега добијаш све оно што је људима тих година било недоступно. Неке ствари су и данас недостижне. Ни најновија осмица данас нема такву кожу, јер се користи вјештачка".
Ови модели су широко распрострањени по БиХ. Ипак, цијена није толико лагодна. Креће се од 8.000 до 15.000 КМ. Причамо наравно о возилу које је данас старо 20 година. Иако се Фолксвагенова возила продају за 10.000 КМ попут Голфа 6 који је већином 2010. годиште, ниједан не може по луксузу парирати Аудију А8 из 2006. године.
Приједлог за култни амерички аутомобил Лексус је на трећем мјесту. Међутим, то возило старијег типа нису успјели пронаћи на нашем тршиту. Оно што је доступно је већином преко 100.000 КМ и доста млађе.
Како луксуз без Мерцедеса? Четврти на листи је модел CLS 350. Ентеријер модела из 2005. године завидан и данас, као и његов спољашњи изглед. Док ће вам цијена модела старог 15 година повисити притисак, они из 2005. године су приуштиви, али не и исплативи. Распон цијена на нашем тржишту креће се од 10 до 15.000 КМ.
Луксузно и моћно чак 20 година касније, али са доста потешкоћа. До прије деценију произвођачи аутомобила нису се претјерано обазирали на потрошњу. Уз сав луксуз ови Мерцедеси долазе и са 3.0 мотором, али и јаком кубикажом и позамашном километражом.
За Мазду 6 кажу да им је сваки модел луксузан. Старији тип овог аутомобила произведен од 2008 до 2012. године може се наћи у распону цијене од 8.000 до 10.000 КМ, зависно од опреме, километраже и мотора.
Можда не може у ову листу по јефтиноћи, али због луксуза дефинитивно има мјеста. Ријеч је о спортској верзији Мерцедеса која често долази у кабриолет варијантама.
у БиХ је могуће пронаћи моделе из 2004. године који коштају 17-18.000 КМ, али има их и за 12.000. Важно је напоменути да није често ауто на нашим улицама.
"Ако имаш кризу средњих година, немој ништа тражити даље", кажу на каналу Турбо приче.
Ренџ ровер спорт је такође један од аутомобила који и дан данас изгледају луксузно. Цијеном је доста јефтинији од поменутих претходника. Ако узмемо у обзир да се говори о моделу из 2008. године, Ренџ ровер фрилендер или Ренџ ровер спорт се могу наћи у цијени која се креће од 15.000 до 20.000 КМ.
Као и у случају Мерцедеса, иако луксузан, не може се рећи да је и исплатив због велике потрошње.
Коначно да се на листи нашао и аутомобил који у потпуности одговара наслову вијести. Крајслер 300C је својим дизајном право оличење луксуза, али и цијеном. За моделе из 2006. године морате да платите до 10.000 КМ, да уживате у луксузном ентеријеру, али и да се носите са великом кубикажом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму