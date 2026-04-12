Logo
Large banner

Вожња постаје луксуз: Власт у Њемачкој тражи хитну интервенцију

Аутор:

АТВ
12.04.2026 11:33

Коментари:

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Њемачки министар финансија Ларс Клингбајл наставља да инсистира на државној интервенцији како би се ријешили високе цијене енергената усред расправа унутар коалиционе владе о томе како одговорити на повећање цијена горива због рата у Ирану.

"Најефикаснија ствар тренутно је интервенција на тржишту. То можемо видети у другим европским земљама", рекао је Клингбајл за лист Зидојче цајтунг у коментарима објављеним у суботу.

Цијене скачу

Цијене нафте на пумпама у Њемачкој су посљедњих недеља нагло порасле након што су борбе у Ирану готово зауставиле пролаз танкера са нафтом кроз кључни Ормуски мореуз. Влада је увела мјеру којом се бензинске станице ограничавају на повећање цијена само једном дневно, али политика није успјела да смањи трошкове за возаче, са рекордно високим вриједностима забиљеженим након што је ступила на снагу прошле недеље, пише ДПА.

Клингбајл је поновио свој позив за порез на неочекиване приходе, ниже порезе на енергију и ограничење цијена горива. Приједлозима се противи министарка економије Катерина Рајхе, а скептично их гледа и канцелар Фридрих Мерц, обоје чланови конзервативних хришћанских демократа, највеће странке у коалицији. Рајхе је у петак јавно и оштро одбацила предлоге лидера СПД-а, што је заузврат разљутило Мерца. Канцелар је био "запрепашћен јавном расправом и позвао је министра Рајха да покаже уздржаност", рекли су извори блиски Мерцу за ДПА. Према Рајхеовим ријечима, лидери коалиционих партнера требало би да разговарају о могућим мјерама на састанку коалиционог одбора у недељу.

Не ослањајте се на помоћ државе

Моника Шницер, која предсједава савјетом економских стручњака који савјетује њемачку владу, такође се изјаснила против државне интервенције у цијенама горива, рекавши да би људи требало да возе мање или барем спорије јер је нафте мало.

"Нафте нема, морамо смањити потрошњу", рекла је за дневник "Ноје Оснабрикер Цајтунг".

Шницер, економисткиња на Универзитету Лудвиг Максимилијан у Минхену, рекла је да већина људи може да се носи са вишим цијенама горива. "Морамо да се одмакнемо од идеје да држава увијек све подржава за све. Требало би да помогнете само онима којима је то заиста потребно", рекла је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вожња

Аутомобил

Њемачка

Цијене

Луксуз

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner