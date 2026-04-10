Ово су највеће грешке које многи праве у аутоперионици: Обратите пажњу, могло би скупо да вас кошта

Од самоуслужних перионица до оних са комплетном услугом које нуде брисање пешкиром и бесплатне освјеживаче ваздуха, постоји мноштво мјеста гдје можете опрати свог четвороточкаша.
Међутим, ова мјеста нису потпуно имуна на проблеме, а возачи често праве уобичајене (и потенцијално скупе) грешке — укључујући и оне које смо навели у наставку.
Ако сте у самоуслужној перионици, немојте само зграбити четку и почети да трљате. Размислите о овоме: ако је особа прије вас на ту четку накупила блато и прљавштину, ви ћете све то стругати директно по каросерији свог возила. То је скоро исто као да гребете аутомобил грабуљама.
Умјесто тога, узмите пиштољ за прање и потпуно исперите четку прије употребе, а крупнију прљавштину са возила обавезно уклоните млазом воде, а не четком.
Прије уласка у аутоматску перионицу, обавезно склопите бочне ретровизоре. Било да то радите притиском на дугме или тако што ћете спустити прозор и сами их склопити, ово је мјера предострожности коју свакако треба да предузмете. Неки радници у перионици ће их чак и склопити умјесто вас ако их замолите.
Ако ретровизори остану отворени, могу се запетљати у четке и крпе за прање, оштетити се или чак потпуно откинути. Ако имате антену на извлачење, требало би да је увучете док сте већ ту.
Те аутоматске перионице на бензинским пумпама су свакако практичне, посебно када нуде попуст на гориво уз купљено прање. Ипак, запамтите да точкове морате правилно поравнати са тракама - а вјероватно неће бити радника који ће вам рећи да ли сте на добром мјесту или не. Неправилно позиционирање возила може довести до огреботина и оштећења која се не могу испрати прањем.
Пратите упутства у перионици. Оставите аутомобил у неутралној брзини (леру) све док се не упали свјетло које вам говори да га убаците у брзину за вожњу. Стрпљење је заиста врлина; ако прерано убаците аутомобил у брзину у перионици, могли бисте да пореметите цијели систем прања. Будите стрпљиви.
Недовољно ситниша или жетона
Идете у самоуслужну перионицу? Понесите довољно ситниша (кованица или жетона). Заправо, понесите више него довољно. Нема ничег горег него да останете без ситниша за пиштољ за испирање док је ваш ауто још увијек прекривен пјеном.
Ако вам се учини да сте чули сумњив звук изнад брујања прскалица у перионици, није на одмет да прегледате свој аутомобил чим изађете. Ако је дошло до оштећења, најбоље је да то одмах ријешите.
Будимо реални: ако се вратите два дана касније и тврдите да вам је због перионице отпао ретровизор, радници немају разлога да вам поверују да нисте једноставно закачили контејнер у комшилуку и покушали да свалите кривицу на њих.
Било да вам је олабављена лајсна на аутомобилу или вам је напукла шофершајбна, требало би добро да размислите прије него што уђете у ауто-перионицу. Снажан притисак воде може додатно погоршати већ постојећу штету.
