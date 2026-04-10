Ово су највеће грешке које многи праве у аутоперионици: Обратите пажњу, могло би скупо да вас кошта

10.04.2026 14:43

Фото: pexels/ Tima Miroshnichenko

Од самоуслужних перионица до оних са комплетном услугом које нуде брисање пешкиром и бесплатне освјеживаче ваздуха, постоји мноштво мјеста гдје можете опрати свог четвороточкаша.

Међутим, ова мјеста нису потпуно имуна на проблеме, а возачи често праве уобичајене (и потенцијално скупе) грешке — укључујући и оне које смо навели у наставку.

Коришћење четке прије испирања

Ако сте у самоуслужној перионици, немојте само зграбити четку и почети да трљате. Размислите о овоме: ако је особа прије вас на ту четку накупила блато и прљавштину, ви ћете све то стругати директно по каросерији свог возила. То је скоро исто као да гребете аутомобил грабуљама.

Умјесто тога, узмите пиштољ за прање и потпуно исперите четку прије употребе, а крупнију прљавштину са возила обавезно уклоните млазом воде, а не четком.

Остављање отворених ретровизора

Прије уласка у аутоматску перионицу, обавезно склопите бочне ретровизоре. Било да то радите притиском на дугме или тако што ћете спустити прозор и сами их склопити, ово је мјера предострожности коју свакако треба да предузмете. Неки радници у перионици ће их чак и склопити умјесто вас ако их замолите.

643f9a01cfc7d policija rs

Хроника

Бањалучанин осумњичен за крађу новца на самоуслужној аутопраони

Ако ретровизори остану отворени, могу се запетљати у четке и крпе за прање, оштетити се или чак потпуно откинути. Ако имате антену на извлачење, требало би да је увучете док сте већ ту.

Неправилно позиционирање возила

Те аутоматске перионице на бензинским пумпама су свакако практичне, посебно када нуде попуст на гориво уз купљено прање. Ипак, запамтите да точкове морате правилно поравнати са тракама - а вјероватно неће бити радника који ће вам рећи да ли сте на добром мјесту или не. Неправилно позиционирање возила може довести до огреботина и оштећења која се не могу испрати прањем.

Прерано избацивање из "лера"

Пратите упутства у перионици. Оставите аутомобил у неутралној брзини (леру) све док се не упали свјетло које вам говори да га убаците у брзину за вожњу. Стрпљење је заиста врлина; ако прерано убаците аутомобил у брзину у перионици, могли бисте да пореметите цијели систем прања. Будите стрпљиви.

Недовољно ситниша или жетона

праоница сц јт

Ауто-мото

Аутом улетио у праоницу и уништио је

Идете у самоуслужну перионицу? Понесите довољно ситниша (кованица или жетона). Заправо, понесите више него довољно. Нема ничег горег него да останете без ситниша за пиштољ за испирање док је ваш ауто још увијек прекривен пјеном.

Одлазак без провјере оштећења

Ако вам се учини да сте чули сумњив звук изнад брујања прскалица у перионици, није на одмет да прегледате свој аутомобил чим изађете. Ако је дошло до оштећења, најбоље је да то одмах ријешите.

Будимо реални: ако се вратите два дана касније и тврдите да вам је због перионице отпао ретровизор, радници немају разлога да вам поверују да нисте једноставно закачили контејнер у комшилуку и покушали да свалите кривицу на њих.

Прање већ оштећеног возила

Било да вам је олабављена лајсна на аутомобилу или вам је напукла шофершајбна, требало би добро да размислите прије него што уђете у ауто-перионицу. Снажан притисак воде може додатно погоршати већ постојећу штету.

Прочитајте више

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Ауто-мото

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

4 мј

0
Осумњиченом за пљачку аутопраоницe полиција у ногавици пронашла бомбу

Хроника

Осумњиченом за пљачку аутопраоницe полиција у ногавици пронашла бомбу

5 мј

0
Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре

Хроника

Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре

6 мј

0
Змија потражила освјежење на ауто-праони

Свијет

Змија потражила освјежење на ауто-праони

7 мј

0

Више из рубрике

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Повучено више од 270.000 аутомобила, једна грешка може бити кобна

20 ч

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

22 ч

0
Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

Нијемци открили истину о цијенама аута

1 д

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Једно дугме у ауту многи користе а може да вас убије

2 д

0

