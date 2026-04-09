Повучено више од 270.000 аутомобила, једна грешка може бити кобна

Произвођач аутомобила Џенерал моторс опозвао је 271.770 возила у Сједињеним Америчким Државама због проблема са камером за вожњу уназад.
Како је саопштила Национална управа за безбједност саобраћаја на ауто-путевима (НХТСА), опозив се односи између осталог и на моделе "шевролет малибу", преноси Ројтерс.
Према НХТСА, екран камере може да приказује искривљену или празну слику, што смањује преглед возача иза возила и повећава ризик од несреће.
Код искривљене слике, екран приказује слику са камере, али она је деформисана, што се често дешава због софтверске грешке у обради слике, механичког помјерања или оштећења сочива камере или проблема са каблом или конекцијом.
У случају празне слике, екран је црн, бео или потпуно "мртав" и не приказује ништа, што може да буде последица квара камере, прекинутог или оштећеног кабла, софтверских проблема или квара у конекторима или напајању.
Ауторизовани сервиси ће извршити инспекцију аутомобила и по потреби замијенити проблематичну камеру како би се обезбиједила сигурност возила, додаје НХТСА.
