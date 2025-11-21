Logo
Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Извор:

Б92

21.11.2025

11:44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Много је мишљења о томе како правилно одржавати аутомобил током зиме, а њемачки аутоклуб АДАЦ објавио је неколико практичних савјета на ту тему.

Колико често зими треба прати аутомобил?

У суштини, исто као и током летњих месеци. Перите га онда када имате осјећај да је прање једноставно добро за ваше возило, без посебног зимског правила.

Да ли је тачно да је ауто зими посебно изложен наслагама путне соли?

И да и не. Став да зимска прљавштина - агресивна, слана течност са пута - има снажан корозивни ефекат и да је треба уклањати што чешће односи се прије свега на већ оштећене површине лака, било огреботинама или љуштењем. Беспријекорно очувана боја без проблема подноси наслаге прљавштине, преноси б92.

Ни подвозје модерних возила углавном нема великих проблема са корозијом: захваљујући фабричким заштитама, побољшаној обради и поцинкованом лиму, то је далеко већи проблем код старијих аутомобила.

Када зими треба избјегавати аутопраоницу?

На екстремно ниским температурама, испод -10 степени. Треба избјећи термички шок када вода у праоници, која је обично између 10 и 30 степени, удари у дијелове возила који су до малоприје били изложени јаком мразу. Површине са оштећеним лаком посебно могу да трпе због додатног температурног оптерећења.

Прије уласка у праоницу важно је уклонити сав снег и лед са возила. Стругање леда може оштетити лак.

Који програм прања је најбољи зими?

И овде важи исто правило: основни, јефтини програм најчешће је сасвим довољан - важно је да се возило добро испере прије прања како би се уклониле честице које би могле да оштете боју на четкама. Скупи програми са врућим воском или заштитом подвозја нису неопходни из угла самог возила. Наравно, свако може да одлучи да ли жели да почасти себе и ауто неком додатном опцијом.

Много је важније да стручњак с времена на вријеме прегледа аутомобил. Прије и послије зиме могу се открити и санирати евентуална оштећења заштите подвозја - тако рђа нема никакве шансе.

