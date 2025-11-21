Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Извор:
Б92
21.11.2025
11:44
Коментари:0
Много је мишљења о томе како правилно одржавати аутомобил током зиме, а њемачки аутоклуб АДАЦ објавио је неколико практичних савјета на ту тему.
У суштини, исто као и током летњих месеци. Перите га онда када имате осјећај да је прање једноставно добро за ваше возило, без посебног зимског правила.
И да и не. Став да зимска прљавштина - агресивна, слана течност са пута - има снажан корозивни ефекат и да је треба уклањати што чешће односи се прије свега на већ оштећене површине лака, било огреботинама или љуштењем. Беспријекорно очувана боја без проблема подноси наслаге прљавштине, преноси б92.
Ни подвозје модерних возила углавном нема великих проблема са корозијом: захваљујући фабричким заштитама, побољшаној обради и поцинкованом лиму, то је далеко већи проблем код старијих аутомобила.
Ауто-мото
Да ли знате шта значи овај знак на инструмент табли? Може вам задати главобоље
На екстремно ниским температурама, испод -10 степени. Треба избјећи термички шок када вода у праоници, која је обично између 10 и 30 степени, удари у дијелове возила који су до малоприје били изложени јаком мразу. Површине са оштећеним лаком посебно могу да трпе због додатног температурног оптерећења.
Прије уласка у праоницу важно је уклонити сав снег и лед са возила. Стругање леда може оштетити лак.
Ауто-мото
Ево како ћете брзо одмаглити стакла на аутомобилу током хладних дана
И овде важи исто правило: основни, јефтини програм најчешће је сасвим довољан - важно је да се возило добро испере прије прања како би се уклониле честице које би могле да оштете боју на четкама. Скупи програми са врућим воском или заштитом подвозја нису неопходни из угла самог возила. Наравно, свако може да одлучи да ли жели да почасти себе и ауто неком додатном опцијом.
Много је важније да стручњак с времена на вријеме прегледа аутомобил. Прије и послије зиме могу се открити и санирати евентуална оштећења заштите подвозја - тако рђа нема никакве шансе.
Ауто-мото
3 д0
Друштво
4 д0
Савјети
4 д0
Свијет
5 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
15
20
15
16
15
13
15
10
15
00
Тренутно на програму