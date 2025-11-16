Аутомобил пробио ограду и ударио у трибину у Аустралији, повријеђено 13 људи

16.11.2025
10:08
Коментари:0
Тринаест особа повријеђено је када је аутомобил током трке на југоистоку Аустралије пробио заштитну ограду и ударио у трибине, саопштила је полиција Новог Јужног Велса.
Двоје повријеђених налази су у тешком стању, додали су из полиције.
Несрећа се догодила у граду Валча протекле вечери.
У току је истрага о овом инциденту, а вјерује се да се возач /27/ сударио на стази непосредно прије него што је ударио у ограду и пробио је.
