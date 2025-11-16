Logo
Large banner

Аутомобил пробио ограду и ударио у трибину у Аустралији, повријеђено 13 људи

16.11.2025

10:08

Коментари:

0
Аутомобил пробио ограду и ударио у трибину у Аустралији, повријеђено 13 људи

Тринаест особа повријеђено је када је аутомобил током трке на југоистоку Аустралије пробио заштитну ограду и ударио у трибине, саопштила је полиција Новог Јужног Велса.

Двоје повријеђених налази су у тешком стању, додали су из полиције.

Несрећа се догодила у граду Валча протекле вечери.

У току је истрага о овом инциденту, а вјерује се да се возач /27/ сударио на стази непосредно прије него што је ударио у ограду и пробио је.

Подијели:

Таг:

Аустралија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Велика Британија драстично мијења мигрантску политику

Свијет

Велика Британија драстично мијења мигрантску политику

1 ч

0
Иран на ивици водног колапса – почеле рестрикције у Техерану, могуће и евакуације

Свијет

Иран на ивици водног колапса – почеле рестрикције у Техерану, могуће и евакуације

2 ч

0
Орбан: Сукоб у Украјини ће се ускоро завршити

Свијет

Орбан: Сукоб у Украјини ће се ускоро завршити

2 ч

0
Тинејџерка из Канаде тврди да је била жртва тајних ЦИА експеримената контроле ума

Свијет

Тинејџерка из Канаде тврди да је била жртва тајних ЦИА експеримената контроле ума

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

11

29

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

11

23

Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

11

13

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

11

10

Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner