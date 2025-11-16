Logo
Орбан: Сукоб у Украјини ће се ускоро завршити

СРНА

16.11.2025

09:09

Орбан: Сукоб у Украјини ће се ускоро завршити
Фото: Танјуг/АП

Украјински сукоб би могао да се заврши у догледној будућности, сматра мађарски премијер Виктор Орбан.

- Мислим да смо веома близу мира - рекао је Орбан у интервјуу за немачку медијску групу Аксел Шпрингер.

Према његовим ријечима, да би се постигао мир, колективни Запад мора развити јединствен став, јер тренутно не постоји консензус међу западним земљама о украјинском питању. Док предсједник САД Доналд Трамп промовише мировне иницијативе, Европа се залаже за наставак рата како би покушала да стекне повољнију преговарачку позицију, додао је.

На питање да ли је руски предсједник Владимир Путин заинтересован за мировне преговоре, Орбан је рекао да јесте. На питање зашто, премијер је одговорио: "Зато што рат има цијену." Та цијена, рекао је, изражава се у људским животима и економским губицима.

Орбан такође сматра да би, с обзиром на то, Русија жељела да што прије оконча сукоб , али истовремено тежи да оствари сопствене циљеве. Када се то деси, "више неће имати смисла наставити рат", рекао је премијер, потврдно одговарајући на питање да ли ће Москва моћи да преузме контролу над цијелим Донбасом .

Истовремено, Европа се понаша ирационално подржавајући Кијев, јер нема шансе да побиједи у сукобу са Русијом.

Европа троши огромне количине новца да финансира Кијев у вријеме када су јој сама потребна та средства, док Украјину захватају корупционашки скандали, нагласио је мађарски премијер.

Виктор Орбан

