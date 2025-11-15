Logo
Политичар се саплео силазећи низ степенице и главом разбио витраж непроцјењиве вриједности

Фото: Printscreen/X/@AthenaMia2nd

Ово је шокантан тренутак када се сардински политичар саплео силазећи низ степенице и главом разбио витражно стакло непроцјењиве вриједности. Инцидент се догодио у Риму, а чувени витраж је разбијен на безброј комада, преноси Дејли мејл.

Снимак приказује Емануелеа Цанија како силази низ степенице да би присуствовао пријему у Министарству предузећа и организације "Мејд ин Итали", прије него што је изгубио равнотежу.

Цани очајнички покушава да се одржи, али не успијева и удара право према дјелу "Повеља о раду", дјелу футуристичког умјетника Мариа Сиронија. Његова глава снажно удара у витражно стакло.

Гости на пријему могу се видјети како разговарају мирно, а затим се изненада окрећу према прозору у шоку, очигледно реагујући на гласан прасак. Срећом, Цани није задобио теже физичке повреде.

Канцелар је изразио "дубоко жаљење због настале штете" приликом инцидента, који се догодио 12. новембра.

Међутим, уништено витражно стакло било је више од архитектонског елемента. Радило се о ненадокнадивом уметничком делу постављеном 1932. године, када је зграда била седиште Фашистичког Министарства корпорација.

Ово дело, израђено од витражног стакла, приказивало је фигуре ангажоване у различитим занатима и умјетностима, као свједочанство иконографског језика тог периода. Марио Сирони био је водећи италијански модернистички умјетник чији је рад постао широко препознат у раном 20. вијеку.

Почевши са футуристима, касније је развио тежак, драматичнији стил који га је учинио значајном фигуром на италијанској сцени јавне умјетности.

Креирао је мурале, мозаике и декоративне предмете за владине зграде широм земље, укључујући и недавно уништену "Повељу рада", која је била једно од његових најпознатијих дјела.

Иако је Сиронијев углед касније био помрачен његовом подршком Мусолинијевом режиму, његов рад се и даље сматра важним, а понекад и контроверзним, делом италијанске умјетничке историје.

(Телеграф)

