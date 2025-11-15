Logo
Тужиоци истражују мејлове Клинтона и Епстајна

15.11.2025

18:24

Тужиоци истражују мејлове Клинтона и Епстајна

Америчка државна тужитељица Пам Бонди задужила је тужиоца на Менхетну у Њујорку да истражи бившег предсједника САД-а Била Клинтона и друге особе споменуте у мејловима озлоглашеног педофила Џефрија Епстајна, неколико сати након што јој је актуелни предсједник Доналд Трамп наредио да то учини.

"Хвала вам", написала је државна тужитељица Трампу у објави на X-u.

"Адвокат Џеј Клејтон је један од најспособнијих и најпоузданијих тужилаца у земљи и замолила сам га да преузме водство. Као и са свим питањима, Министарство ће ово наставити хитно и с интегритетом како би пружило одговоре америчком народу - додала је Бонди.

Одлука Пам Бонди да покрене истрагу представља потпуни заокрет у односу на меморандум Министарства правосуђа и ФБИ-ја из јула ове године, у којем се наводи да су "званичници темељно прегледали Епстајнове досијее и да у њима нису пронашли ништа што би оправдало отварање даљњих истрага против било кога".

Подсјећамо, Трампов захтјев стигао је неколико дана након што је амерички Конгрес објавио више од 20.000 Епстајнових мејлова, у којима се спомиње и амерички предсједник. Демократи оптужују Трампа да покушава скренути пажњу с питања о његовом односу с Епстајном.

Мејлови, које је објавио Одбор за надзор Заступничког дома, укључују низ високопрофилних особа.

Бројне демократске структуре налазе се у самом врху сумњивих веза са Епстајном, али мејнстрим медији покушавају да изоставе поменуте чињенице.

