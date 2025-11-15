Logo
Орбан упозорио: Европа је у опасности од рата

Аваз

15.11.2025

17:29

0
Орбан упозорио: Европа је у опасности од рата
Фото: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Мађарски премијер Виктор Орбан поручио је да постоји опасност од рата у Европи, говорећи на првом антиратном скупу Дигиталних грађанских кругова у Ђеру.

"Двије опасности пријете самом постојању Европе данас: рат и миграције. Морамо остати изван рата и морамо се бранити од миграција на нашим границама" рекао је Орбан у изјави коју је портпарол његове канцеларије Олтан Ковач објавио на друштвеним мрежама.

Обавеза Мађарске

У разговору с мађарским новинарима, Орбан је нагласио да је по његовом мишљењу, обавеза Мађарске да се држи подаље од међународних сукоба и заштити национални суверенитет.

Тврди да данашња ситуација подсјећа на историјске тренутке који су претходили великим ратовима те је одбацио оптужбе да влада монополизује појам мира.

Говорећи о помоћи Европске уније Украјини, поручио је да Мађарска води рачуна искључиво о интересима својих грађана. Украјинску корупцију назвао је споредном темом, нагласивши да је кључно питање како рат утиче на Мађаре.

"Можемо доприносити изградњи мира, али сами га не можемо створити" рекао је.

Орбан је открио да је раније постојао руски приједлог према којем би Москва узела двије украјинске области уз одустајање Кијева од чланства у НАТО-у, али да је, како тврди, тај приједлог одбијен због притиска англосаксонских земаља.

"Данас Русија тражи четири области и неће их се одрећи. Вријеме ради за њих" рекао је.

Похвалио је Ватикан због досљедне политике мира и додао да се и други западни лидери још могу увјерити у такав приступ.

"Егзистенцијална пријетња"

О миграцијама је говорио као о егзистенцијалној пријетњи.

"Рат нас убија. Миграције нас мијењају. Можда ћемо се и даље звати Мађарима, али то више неће значити исто" рекао је.

Орбан је позвао на отворен разговор с младима и истакао да га у политичким одлукама воде породица и шест унучади. Политику је описао као један од најбољих послова, јер пружа могућност да се учини добро, те је позвао грађане да се укључе у јавни живот.

Осврнувши се на скуп опозиције одржан исти дан у Ђеру, рекао је да је тешко бити љевичар у Мађарској јер је, према његовим ријечима, десница остварила већину циљева које је некада заговарала љевица.

"Њихов једини мотив данас је моћ" закључио је Орбан, а преноси "Аваз".

Виктор Орбан

