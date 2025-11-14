Logo
Орбан: Чинимо Мађарску поново великом

Танјуг

14.11.2025

08:34

Орбан: Чинимо Мађарску поново великом
Фото: Танјуг/АП

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да његова влада испуњава обећања и да "чини Мађарску поново великом".

У објави на Фејсбуку он је навео да је недјеља била "јака", истичући изградњу америчког заштитног штита, инвестиције од око 187 милиона евра у Ђенђошу и Чомору, завршено повећање пензија средином године, одлуку о додјели 14. мјесечне пензије, удвостручавање надокнаде за хранитеље и продужење замрзавања каматних стопа на кредите.

Орбан је поручио да је све то "прави ватромет", али да није изненађење, јер, како је навео, влада испуњава своја обећања, пренио је МТИ.

Мађарска

Виктор Орбан

