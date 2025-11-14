Орбан: Чинимо Мађарску поново великом

Извор:
Танјуг
14.11.2025
08:34
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да његова влада испуњава обећања и да "чини Мађарску поново великом".
У објави на Фејсбуку он је навео да је недјеља била "јака", истичући изградњу америчког заштитног штита, инвестиције од око 187 милиона евра у Ђенђошу и Чомору, завршено повећање пензија средином године, одлуку о додјели 14. мјесечне пензије, удвостручавање надокнаде за хранитеље и продужење замрзавања каматних стопа на кредите.
Орбан је поручио да је све то "прави ватромет", али да није изненађење, јер, како је навео, влада испуњава своја обећања, пренио је МТИ.
