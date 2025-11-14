Logo
Дивовска ракета полетјела према Марсу

14.11.2025

08:27

Дивовска ракета полетјела према Марсу
Фото: Printscreen/X/ Jeff Bezos

Блуе Оригин, свемирска компанија твртка оснивача Амазона Џефа Безоса, успјешно је лансирала своју дивовску ракету New Glenn, означивши тиме кључан тренутак за компанију.

Ракета је полетјела с Флориде, носећи два НАСА сателита на дуго путовање према Марсу, а компанија је по први пут успјела и сигурно приземљити први ступањ ракете на морску платформу.

Овај двоструки успјех представља велик корак напријед у настојањима Блуе Оригина да постане озбиљан конкурент SpaceX-u, пише CNN.

Усторијски успјех за Блуе Оригин

Ракета New Glenn полетјела је са свемирске станице Цапе Цанаверал у четвртак нешто прије 16 сати по локалном времену.

Лансирање мисије, назване Есцападе, првотно је било планирано за нед‌јељу, али је одгођено због лошег времена. Након успјешног полијетања, Блуе Оригин је остварио још један кључан циљ: први ступањ ракете, познат као потисник, успјешно је слетио на морску платформу названу "Jacklyn" по Безосовој мајци.

Ово је огроман успјех за компанију, поготово након неуспјелог покушаја слијетања током инаугуралног лета у јануару. Тада се мотори нису успјели поновно упалити за слијетање, али чини се да су инжењери у протеклих десет мјесеци ријешили тај проблем, преноси Индекс.

Способност поновног кориштења првог ступња ракете кључна је за пословни модел компаније јер значајно смањује трошкове лансирања, што је стратегија коју је усавршио њихов главни конкурент, SpaceX.

