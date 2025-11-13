Откриће које ће исписати нову историју: "Стигли до дијелова у које људска нога никада није крочила"

13.11.2025
Познати египтолог Захи Хавас тврди да ће ново археолошко откриће унутар Велике пирамиде у Гизи "исписати нову историју о фараонима" и да ће бити објављено 2026. године, објавио је Egyptindependet.
Говорећи на панел дискусији на Међународном сајму књига у Шарџи у суботу, Хавас је додао: "Ово велико откриће је нови пролаз дуг 30 метара, откривен помоћу напредне опреме, који се завршава вратима која ће исписати ново поглавље у историји фараона.
“Употреба најсавременијих технологија, укључујући напредне роботе, омогућила је његовом тиму да допре до подручја унутар пирамиде која су раније била неприступачна.
Уз помоћ термалног снимања, 3Д мапирања и такозване муонске радиографије, научници су унутар Кеопсове пирамиде (познате и као пирамида фараона Куфуа) открили скривени ходник дуг 30 метара, који је до сада био потпуно недоступан људском оку.
"Роботи су стигли до дијелова у које људска нога никада није крочила", објаснио је Хавас.
Хавас је изјавио да ће коначно испунити двије своје жеље: прва је откриће гробнице Имхотепа, архитектонског генија који је изградио степенасту пирамиду Џосера, најстарију египатску пирамиду у историји, а друга је откриће гробнице Нефертити.
Имхотеп је био древни египатски инжењер и љекар, сматран једним од најпознатијих архитеката древног Египта.
Приписује му се изградња пирамидалног комплекса краља Џосера током Треће династије Старог краљевства.
Хавас је напоменуо да је Имхотеп први прешао са градње од блатних цигли на камену градњу и први у историји који је користио стубове и кровове.
Откривање Имхотепове гробнице било би најважније археолошко откриће у историји, рекао је, можда чак и веће од открића Тутанкамонове гробнице, и тврдио да има доказе о њеном постојању.
Хавас је такође говорио о Великом египатском музеју, називајући га "једним од највећих музеја на свијету, с обзиром на његову колекцију: више од 5.000 артефаката из блага краља Тутанкамона, први пут изложених у цјелини".
Такође је поменуо своју кампању за репатријацију египатских старина из музеја широм свијета, наглашавајући да ово питање није само национална брига, већ "историјско и културно право које мора бити враћено".
Иако садржај ходника још није откривен, Хавас је потврдио да је проналазак аутентичан и од изузетног значаја, али да ће детаљи бити објављени тек након потпуне анализе и научне публикације. То би требало да се догоди до 2026. године, када је планирано и званично представљање открића у оквиру посебне свјетске изложбе.
Хавас, бивши министар за старине и дугогодишњи чувар египатских тајни, том приликом је одбацио бројне теорије о учешћу натприродних бића у градњи пирамида.
"Није било ванземаљаца, није било чуда. Постојали су само египатски геније, знање и рад хиљада мајстора", истакао је.
Према његовим ријечима, ново откриће је резултат савремене науке и технологије, које захваљујући скенирању и прецизном мапирању отварају странице историје закључане више од четири хиљаде година.
На истом догађају Хавас је говорио и о својој дугогодишњој мисији да Египту врати изгубљена културна блага, међу којима су биста Нефертити, Росетински камен и Небеска сфера, који се и даље чувају у европским музејима.
Египат је недавно отворио Велики египатски музеј у Гизи, гдје је изложено више од 5.000 предмета из гробнице фараона Тутанкамона – пројекат који је већ постао свјетска атракција. Међутим, ново откриће унутар Кеопсове пирамиде, планирано за 2026. годину, могло би да засјени сва досадашња археолошка достигнућа.
Хавас засад ћути. Али ако је у праву, ускоро бисмо могли да присуствујемо највећем открићу у историји египтологије можда чак и открићу које ће заувијек промијенити наше разумијевање фараона, пирамида и саме људске цивилизације, преноси б92.
