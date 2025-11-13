Робот у Мађарској сазидао кућу за три дана

13.11.2025
Мађарска је закорачила у ново доба грађевинарства, робот за зидање под називом ВЛТР успјешно је завршио зидове једне породичне куће у Будимпешти за мање од три дана.
Ријеч је о првој стамбеној згради у земљи чије су носеће зидове изградили роботи, што представља важан искорак ка аутоматизацији грађевинске индустрије. Пројекат је завршен у септембру 2025. године, а ВЛТР је породичну кућу површине 100 квадрата довео до структурног завршетка за рекордно кратко вријеме.
"Робот за зидање у акцији није само импресиван, већ и убједљив с инжењерске тачке гледишта. Брзина и прецизност извођења су на нивоу који је тешко постићи ручно. Са становишта извођача радова, ово није само технолошка занимљивост, већ добро испланирано, исплативо и квалитетно рјешење – изјавио је за Магyарепиток.ху Тихамер Врачарич, генерални директор компаније „Берил Хезепито Кфт“, одговорне за изградњу породичне куће.
Способан да зида до 10 метара квадратних на сат и достигне висину већу од три метра, ВЛТР остварује учинак еквивалентан целој петочланој зидарској екипи – без пауза, успоравања или изостајања с посла, преноси Биз портал.
