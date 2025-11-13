Logo
Робот у Мађарској сазидао кућу за три дана

13.11.2025

11:25

Робот
Фото: pexels

Мађарска је закорачила у ново доба грађевинарства, робот за зидање под називом ВЛТР успјешно је завршио зидове једне породичне куће у Будимпешти за мање од три дана.

Ријеч је о првој стамбеној згради у земљи чије су носеће зидове изградили роботи, што представља важан искорак ка аутоматизацији грађевинске индустрије. Пројекат је завршен у септембру 2025. године, а ВЛТР је породичну кућу површине 100 квадрата довео до структурног завршетка за рекордно кратко вријеме.

Регион

Језиво вршњачко насиље у Загребу: Дјечака (10) претукли боксером, пријетили да ће га убити

"Робот за зидање у акцији није само импресиван, већ и убједљив с инжењерске тачке гледишта. Брзина и прецизност извођења су на нивоу који је тешко постићи ручно. Са становишта извођача радова, ово није само технолошка занимљивост, већ добро испланирано, исплативо и квалитетно рјешење – изјавио је за Магyарепиток.ху Тихамер Врачарич, генерални директор компаније „Берил Хезепито Кфт“, одговорне за изградњу породичне куће.

Способан да зида до 10 метара квадратних на сат и достигне висину већу од три метра, ВЛТР остварује учинак еквивалентан целој петочланој зидарској екипи – без пауза, успоравања или изостајања с посла, преноси Биз портал.

Робот

građevinarstvo

