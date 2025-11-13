Туберкулоза убила 1,23 милиона људи

Извор:
Курир
13.11.2025
11:15
Коментари:0
Туберкулоза остаје водећи узрок смрти од заразних болести широм свијета, а прошле године је од ње умрло приближно 1,23 милиона људи, саопштила је Свјетска здравствена организација (СЗО), указавши на крхкост напретка у борби против те болести.
Број смртних случајева од туберкулозе смањен је за три одсто 2024. у поређењу са 2023. годином, док је број случајева обољевања опао за скоро два одсто, наводи се у годишњем извјештају СЗО.
Процјењује се да је 10,7 милиона људи широм свијета обољело од туберкулозе 2024. године: 5,8 милиона мушкараца, 3,7 милиона жена и 1,2 милиона дјеце.
Туберкулоза је болест која се може спријечити и излијечити, а узрокује је бактерија која најчешће погађа плућа. Преноси се ваздухом када заражене особе кашљу, кијају или пљују.
"Први пут од почетка пандемије корона вируса која је пореметила здравство опадају и случајеви обољевања од туберкулозе и број умрлих од ње", рекла је у Женеви Тереза Касајева, шефица Одељења за ХИВ, туберкулозу, хепатитис и сексуално преносиве инфекције у СЗО.
"Смањење буџета и упорни покретачи епидемије пријете да избришу тешко постигнут напредак, али уз политичку посвећеност, одржива улагања и међународну солидарност, можемо преокренути тренд и искоренити ту вековну пошаст једном за свагда", додала је она.
Финансирање борбе против туберкулозе стагнира од 2020.
Прошле године, 5,9 милијарди долара било је доступно за превенцију, дијагнозу и лијечење. Та сума далеко је испод процењених потреба од 22 милијарде долара годишње до 2027. године.
У 2024. години у осам земаља су биле двије трећине свих случајева у свијету: Индија (25 одсто), Индонезија (10 одсто), Филипини (6,8 одсто), Кина (6,5 одсто), Пакистан (6,3 одсто), Нигерија (4,8 одсто), Демократска Република Конго (3,9 одсто) и Бангладеш (3,6 одсто).
Пет главних фактора ризика који покрећу епидемију су неухрањеност, ХИВ инфекција, дијабетес, пушење и алкохолизам.
Туберкулоза је водећи узрок смрти међу људима који живе са ХИВ-ом, са 150.000 смртних случајева прошле године.
У 2024. години, 8,3 милиона људи је дијагностиковано и примило лијечење.
Стопа успеха лијечења порасла је са 68 на 71 одсто прошле године.
СЗО процењује да је рано лијечење туберкулозе спасило укупно 83 милиона живота од 2000. године, пише Курир.
