Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Дивља форма вируса који изазива полиомијелитис откривена је у узорцима отпадних вода у Немачкој, саопштено је из националног здравственог института те земље, пренио је Ројтерс.
Ово откриће услиједило је више од 30 година након што су регистровани посљедњи случајеви дјечје парализе у Њемачкој, и први је случај да је дивљи вирус детектован из узорака у животној средини у тој земљи, откако је почело праћење ове врсте 2021.
Најновије откриће представља ударац за напоре да се ова смртоносна болест искорени у свијету, наводи агенција.
"Дивљи полиовирус типа 1 (WPV1) откривен је у узорцима отпадних вода канализације у Њемачкој" , саопштио је Институт Роберт Кох, додајући да нису пријављени случајеви инфекције код људи.
Из Института су навели да је ризик по становништво у Њемачкој веома мали усљед високог процента вакцинације, као и због тога што је детекција дивљег вируса у канализационим отпадним водама "изолована" појава.
Дјечја парализа је вирусна инфекција која може да изазове смрт или парализу, али може да се спријечи вакцинацијом.
У свијету постоје два облика полиомијелитиса, при чему је дивљи полио ређа врста и присутан је само у Авганистану и Пакистану, подсјећа агенција.
