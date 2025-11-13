Logo
Large banner

Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Извор:

Танјуг

13.11.2025

08:40

Коментари:

0
Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Дивља форма вируса који изазива полиомијелитис откривена је у узорцима отпадних вода у Немачкој, саопштено је из националног здравственог института те земље, пренио је Ројтерс.

Ово откриће услиједило је више од 30 година након што су регистровани посљедњи случајеви дјечје парализе у Њемачкој, и први је случај да је дивљи вирус детектован из узорака у животној средини у тој земљи, откако је почело праћење ове врсте 2021.

Најновије откриће представља ударац за напоре да се ова смртоносна болест искорени у свијету, наводи агенција.

"Дивљи полиовирус типа 1 (WPV1) откривен је у узорцима отпадних вода канализације у Њемачкој" , саопштио је Институт Роберт Кох, додајући да нису пријављени случајеви инфекције код људи.

Пилот

Свијет

Лажни пилот управљао авионима познате компаније

Из Института су навели да је ризик по становништво у Њемачкој веома мали усљед високог процента вакцинације, као и због тога што је детекција дивљег вируса у канализационим отпадним водама "изолована" појава.

Дјечја парализа је вирусна инфекција која може да изазове смрт или парализу, али може да се спријечи вакцинацијом.

У свијету постоје два облика полиомијелитиса, при чему је дивљи полио ређа врста и присутан је само у Авганистану и Пакистану, подсјећа агенција.

Подијели:

Таг:

virus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пилот, авион

Свијет

Лажни пилот управљао авионима познате компаније

3 ч

0
Кришто одбацила одлуку о преговарачу са ЕУ: "Неуставна је и незаконита"

БиХ

Кришто одбацила одлуку о преговарачу са ЕУ: "Неуставна је и незаконита"

4 ч

0
Шулић: Закон о заштити потрошача грађанима Српске доноси сигурност и већа права

Република Српска

Шулић: Закон о заштити потрошача грађанима Српске доноси сигурност и већа права

4 ч

1
Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

Сцена

Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

4 ч

0

Више из рубрике

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

У порасту број обољелих од дијабетеса у Републици Српској

5 ч

0
Када је кашаљ код дјеце аларм за родитеље, а када је само пролазна фаза?

Здравље

Када је кашаљ код дјеце аларм за родитеље, а када је само пролазна фаза?

15 ч

0
Брза Храна

Здравље

Ове намирнице могу повећати ризик од карцинома, послушајте савјет онколога

20 ч

0
Бол и нелагодност на десној страни стомака први су знаци масне болести јетре?

Здравље

Бол и нелагодност на десној страни стомака први су знаци масне болести јетре?

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

12

27

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

12

25

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner