Када је кашаљ код дјеце аларм за родитеље, а када је само пролазна фаза?

12.11.2025

21:09

Фото: Thirdman/Pexels

Кашаљ је рефлексна одбрамбена функција организма која настаје при издисају како би се очистили дисајни путеви. Иако је кашаљ симптом, а не болест, један је од најчешћих разлога за посјету љекару, нарочито код дјеце.

Рефлекс кашља је комплексна функција у којој учествују центар у кичменој мождини, нерви (попут вагуса и тригеминуса) и велики број дисајних мишића, пише Стетоскоп.

Брзина избацивања честица при кашљу може достићи 300 км/х.

Рецептори за кашаљ налазе се у грлу, гркљану, душнику и бронхијама, али и изван грудног коша.

Стимулација ових рецептора може бити:

запаљенска,

механичка,

хемијска.

Чај

Здравље

Домаћи напитак који ће плућа прочистити за пар минута

Врсте кашља према трајању

Кашаљ се може подијелити према дужини трајања:

Акутан кашаљ

Акутан кашаљ траје до 3 недјеље и најчешће је посљедица вирусних инфекција дисајних путева. Код дјеце су овакве епизоде честе, чак и до 5 пута годишње, што се сматра нормалним. У већини случајева, кашаљ траје до 7 дана, али може изазвати непријатне симптоме и компликације, као што су:

бол у грудима због иритације душника,

бол у стомаку због јаких мишићних контракција,

поремећај сна.

Кашаљ код беба млађих од 6 мјесеци увијек треба озбиљно схватити.

Други узроци акутног кашља могу бити:

инфекције доњих дисајних путева (вирусне или бактеријске),

велики кашаљ,

бронхитис.

Субакутан кашаљ

Траје између 3 и 8 недеља и обично је продужетак акутног кашља. Субакутан кашаљ може бити знак продужене реакције на инфекцију или компликације и може захтјевати додатну пажњу како би се искључили озбиљнији узроци.

Чај

Здравље

Спремите потпуно природан чај од два састојка који смирује кашаљ

Хроничан кашаљ

Хронични кашаљ траје дуже од 8 недеља и може бити веома исцрпљујући, посебно за дјецу. Узрок често није очигледан током основног прегледа, због чега се дијете може упутити пулмологу. Најчешћи узроци хроничног кашља укључују:

астму (алергијску или неалергијску),

гастроезофагеалну рефлуксну болест,

синдром постназалног сливања секрета,

хронични бронхитис.

Акутни кашаљ се углавном лијечи симптоматски и траје до 10 дана, док лијечење хроничног кашља укључује дијагностички поступак како би се утврдио узрок и лијечио коријен проблема.

Врсте кашља према начину кашљања

Кашаљ се може класификовати и према начину кашљања:

Сув и иритирајући – често исцрпљујући, без присуства слузи, и може бити посљедица иритације дисајних путева или алергија.

Продуктиван – праћен избацивањем слузи, најчешће је знак инфекције или упале и омогућава организму да очисти дисајне путеве.

Шта је постназално сливање секрета?

Постназално сливање може се јавити код дјеце с прехладом или алергијама у носу и синусима. Симптоми укључују:

запушен нос и осећај течности у грлу,

потребу за чишћењем грла,

повраћање приликом кашљања, код дјеце која имају увећан трећи крајник.

Секрет који се ствара може иритирати дисајне путеве, што изазива кашаљ и може довести до додатних непријатних симптома попут бола у грлу и промуклости.

pluca pixabay

Здравље

Домаћи напитак који ће плућа прочистити за пар минута: Посебно дјелотворан код пушачког кашља

Психогени и хабитуални кашаљ

Рефлекс кашља може бити под утицајем воље, што нас доводи до појаве психогеног и хабитуалног кашља, који се углавном јавља код дјеце у ситуацијама када желе привући пажњу или ослободити унутрашњу тензију. У таквим случајевима кашаљ може бити повезан с анксиозношћу или социјалним конфликтима.

Када се обратити љекару?

Обавезно се обратите љекару када дијете:

има повишену температуру и кашље,

постане поспано и промени расположење,

има отежано дисање уз звиждање у плућима,

одбија храну или повраћа током кашља,

кашље изненада током ноћи, уз лавеж и шкрипање при дисању.

