Када је кашаљ код дјеце аларм за родитеље, а када је само пролазна фаза?

Кашаљ је рефлексна одбрамбена функција организма која настаје при издисају како би се очистили дисајни путеви. Иако је кашаљ симптом, а не болест, један је од најчешћих разлога за посјету љекару, нарочито код дјеце.
Рефлекс кашља је комплексна функција у којој учествују центар у кичменој мождини, нерви (попут вагуса и тригеминуса) и велики број дисајних мишића, пише Стетоскоп.
Брзина избацивања честица при кашљу може достићи 300 км/х.
Рецептори за кашаљ налазе се у грлу, гркљану, душнику и бронхијама, али и изван грудног коша.
Стимулација ових рецептора може бити:
запаљенска,
механичка,
хемијска.
Кашаљ се може подијелити према дужини трајања:
Акутан кашаљ траје до 3 недјеље и најчешће је посљедица вирусних инфекција дисајних путева. Код дјеце су овакве епизоде честе, чак и до 5 пута годишње, што се сматра нормалним. У већини случајева, кашаљ траје до 7 дана, али може изазвати непријатне симптоме и компликације, као што су:
бол у грудима због иритације душника,
бол у стомаку због јаких мишићних контракција,
поремећај сна.
Кашаљ код беба млађих од 6 мјесеци увијек треба озбиљно схватити.
Други узроци акутног кашља могу бити:
инфекције доњих дисајних путева (вирусне или бактеријске),
велики кашаљ,
бронхитис.
Траје између 3 и 8 недеља и обично је продужетак акутног кашља. Субакутан кашаљ може бити знак продужене реакције на инфекцију или компликације и може захтјевати додатну пажњу како би се искључили озбиљнији узроци.
Хронични кашаљ траје дуже од 8 недеља и може бити веома исцрпљујући, посебно за дјецу. Узрок често није очигледан током основног прегледа, због чега се дијете може упутити пулмологу. Најчешћи узроци хроничног кашља укључују:
астму (алергијску или неалергијску),
гастроезофагеалну рефлуксну болест,
синдром постназалног сливања секрета,
хронични бронхитис.
Акутни кашаљ се углавном лијечи симптоматски и траје до 10 дана, док лијечење хроничног кашља укључује дијагностички поступак како би се утврдио узрок и лијечио коријен проблема.
Кашаљ се може класификовати и према начину кашљања:
Сув и иритирајући – често исцрпљујући, без присуства слузи, и може бити посљедица иритације дисајних путева или алергија.
Продуктиван – праћен избацивањем слузи, најчешће је знак инфекције или упале и омогућава организму да очисти дисајне путеве.
Постназално сливање може се јавити код дјеце с прехладом или алергијама у носу и синусима. Симптоми укључују:
запушен нос и осећај течности у грлу,
потребу за чишћењем грла,
повраћање приликом кашљања, код дјеце која имају увећан трећи крајник.
Секрет који се ствара може иритирати дисајне путеве, што изазива кашаљ и може довести до додатних непријатних симптома попут бола у грлу и промуклости.
Рефлекс кашља може бити под утицајем воље, што нас доводи до појаве психогеног и хабитуалног кашља, који се углавном јавља код дјеце у ситуацијама када желе привући пажњу или ослободити унутрашњу тензију. У таквим случајевима кашаљ може бити повезан с анксиозношћу или социјалним конфликтима.
Обавезно се обратите љекару када дијете:
има повишену температуру и кашље,
постане поспано и промени расположење,
има отежано дисање уз звиждање у плућима,
одбија храну или повраћа током кашља,
кашље изненада током ноћи, уз лавеж и шкрипање при дисању.
