Бол и нелагодност на десној страни стомака први су знаци масне болести јетре?

Бол или нелагодност на десној страни стомака, одмах испод ребара, могући је знак да је јетра оштећена и може бити први видљиви симптом масне јетре, која често нема симптоме.
Неалкохолна масна болест јетре (НАМБЈ) сматра се једном од најчешћих болести јетре у развијеним земљама, са преваленцијом између 30 и 40 процената у Европи, а око 60 процената пацијената са дијабетесом типа 2 има НАМБЈ. Већина људи ће развити само прву фазу масне јетре, а врло често нису ни свјесни тога.
Када се симптоми појаве, то су најчешће:
умор
слабост
губитак тежине и апетита
мучнина
бол у стомаку
паучинасте вене
жутило коже и очију
Међутим, ово већ може бити узнапредовала фаза болести.
Ако се рано открије и лијечи, количина масти у јетри може се смањити и болест се може зауставити од погоршања до цирозе. Симптоми попут отеченог стомака и ногу, екстремног умора и менталне конфузије су чести у овој фази. Ако је ваша столица или урин тамна или чак црна, требало би да одмах потражите медицинску помоћ.
Масна јетра се често дијагностикује случајно и важно је пратити количину ожиљака на органу након тога, јер је то важан знак колико је болест узнапредовала. Главни третман за НАФЛД је здрава исхрана и више физичке активности. Ово су општи савјети, али они значајно смањују масноћу у јетри и упалу.
Такође је важно смршати ако је потребно. Посебно особе које имају прекомјерну тежину могу зауставити или чак регенерисати оштећену јетру губитком седам до десет процената своје тјелесне тежине.
Бројне студије показале су да је медитеранска исхрана повезана са мањом преваленцијом НАФЛД-а. Стога је препоручљиво јести поврће, рибу и маслиново уље јер су богати омега-3 незасићеним масним киселинама, интегралне житарице због обиља влакана и поврће које је извор полифенола и бројних других биолошки активних једињења.
Супротно вјеровању да су масти корисне за масну јетру, фруктоза и заслађена пића и други једноставни угљени хидрати су опаснији. Наравно, масна, зачињена и прерађена храна није пожељна ни у ком случају, али они са масном јетром неће погоршати своје стање ако једу здраве масти.
Важно је знати да акутна масна јетра није исто што и НАФЛД. Акутна масна јетра може се изненада јавити током трудноће или због одређених лијекова или токсина. Масна јетра је резултат накупљања масти у јетри која прелази пет процената укупне тежине ткива јетре. Узрокована је бројним урођеним и стеченим поремећајима метаболизма масти, али сваку масну јетру треба пратити и уложити напоре да се излијечи.
Тренутно на програму