Полиција поново није нашла споменик Павлу Ђуришићу у Ђурђевим ступовима

Извор:
Танјуг
12.11.2025
14:39
Коментари:0
Припадници беранске полиције ни данас нису нашли споменик четничком војводи Павлу Ђуришућу у манастиру Ђурђеви ступови.
Полиција је у конак манастира Ђурђеви ступови ушла пола сати послије поднева и уручила митрополиту будимљанско-никшићком Методију рјешење о привременом одузимању споменика.
Вијести сазнају да полиција у конаку манастира није пронашла споменик Ђуришићу, а при крају је претрес осталих просторија, који је митрополит Методије омогућио након уручења судског рјешења.
Ванрасправно вијеће Основног суда у Беранама наложило је јуче привремено одузимање споменика у оквиру поступка против Вујадина Добрашиновића, оптуженог за нелегално подизање спомен-обиљежја, а та одлука је услиједила након што је судија Дубравка Поповић пет пута одбила захтјев Тужилаштва за његово одузимање.
Бронзана статуа с ликом Павла Ђуришића премјештена је половином августа у конак манастира. Споменик је ту пренесен из цркве у Горњем Заостру, гдје је пребачен након што је уклоњен с постамента у том беранском селу, гдје је и откривен 8. августа.
Кип Ђуришићу открио је митрополит Методије, уз интонирање химне Србије, а статуа је уклоњена истог дана у послијеподневним сатима.
У Горњем Заостру је још 2002. постављен постамент за споменик Ђуришићу, а 2013. и спомен-комплекс. Међутим, оба су срушена.
