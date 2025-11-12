Logo
Полиција поново није нашла споменик Павлу Ђуришићу у Ђурђевим ступовима

Извор:

Танјуг

12.11.2025

14:39

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/Pobjeda

Припадници беранске полиције ни данас нису нашли споменик четничком војводи Павлу Ђуришућу у манастиру Ђурђеви ступови.

Полиција је у конак манастира Ђурђеви ступови ушла пола сати послије поднева и уручила митрополиту будимљанско-никшићком Методију рјешење о привременом одузимању споменика.

Ротација полиција

Регион

Детаљи хорора у Ријеци: Жена убила партнера?

Вијести сазнају да полиција у конаку манастира није пронашла споменик Ђуришићу, а при крају је претрес осталих просторија, који је митрополит Методије омогућио након уручења судског рјешења.

Ванрасправно вијеће Основног суда у Беранама наложило је јуче привремено одузимање споменика у оквиру поступка против Вујадина Добрашиновића, оптуженог за нелегално подизање спомен-обиљежја, а та одлука је услиједила након што је судија Дубравка Поповић пет пута одбила захтјев Тужилаштва за његово одузимање.

Бронзана статуа с ликом Павла Ђуришића премјештена је половином августа у конак манастира. Споменик је ту пренесен из цркве у Горњем Заостру, гдје је пребачен након што је уклоњен с постамента у том беранском селу, гдје је и откривен 8. августа.

лото

Занимљивости

Лажни Лото милионер преварио цијелу Српску и Србију

Кип Ђуришићу открио је митрополит Методије, уз интонирање химне Србије, а статуа је уклоњена истог дана у послијеподневним сатима.

У Горњем Заостру је још 2002. постављен постамент за споменик Ђуришићу, а 2013. и спомен-комплекс. Међутим, оба су срушена.

