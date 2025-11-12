Logo
Лажни Лото милионер преварио цијелу Српску и Србију

Блиц

12.11.2025

14:24

Лажни Лото милионер преварио цијелу Српску и Србију
Фото: Pixabay

Мирко Прерадовић из Старих Бановаца прије скоро годину дана нашао се у жижи јавности, након што се на друштвеним мрежама проширила вијест да је управо он мистериозни Војвођанин који је добио седмицу у игри ЛОТО.

Честитке су пљуштале са свих страна, чак су и медији посетили његову кућу, међутим његова слава је кратко трајала. Испоставило се да он ипак није срећни добитник у игри, коју заједно организују лутрије Републике Српске и Србије, а село је врло брзо сазнало ко је заиста уплатио листић, који је донио више од пет милионе евра.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Фудбалер погинуо због краве

Све је почело од објаве Мирковог познаника који му је, након извлачења, честитао на друштвеним мрежама.

"Честитам Мирко драго ми је због тебе", написао је он уз фотографију.

Иначе, добитни листић заиста јесте био уплаћен у Старим Бановцима, одакле је цијела прича и кренула. Тако да је било основа да се повјерује да је управо Прерадовић срећни лото добитник.

"Зезанција" двојице другара врло брзо је узела маха, па су цијела Српска и Србија повјеровала да је управо Мирко нови лото милионер. Међутим, истина се убрзо сазнала, као и, како сада открива Мирко за "Блиц", ко је заправо прави добитник.

"Слава је трајала кратко јер је село сазнало правог добитника, мало се 'залетио' са куповином па је било видљиво брзо", кроз шалу прича Мирко за "Блиц".

"Одаје га осмијех када се сретнемо"

Он је додао и да се познају и живе близу један другога, али да нису причали, те да га "одаје осмијех када се сретну".

"Рећи ћу вам ово још, човјек је имао тешку судбину и то је озбиљан траг на њега оставило и ако је неко заслужио онда је то он свакако", био је искрен Мирко.

66dc55092e421 bora corba djordjevic

Сцена

Познато ко је замијенио Бору Чорбу у бенду: ''Свјестан сам одговорности''

Подсјетимо, Мирко је након овог догађаја изјавио да "сам Бог зна како је правом добитнику".

"Истина је да имам јако занимљивог писца који кад не пише о Срему и Сремцима са мном се шали по Фејсбуку. Дочекао је својих 5 минута и направио ме милионером и могу вам искрено рећи, не дај Боже ником да је овакав или на овај начин да постане милионер јер ова ситуација убија, а сам Бог зна како је правом добитнику", казао је тада он.

Уплатио 700 динара, а добио 5,5 милиона евра

Тог 10. децембра 2024. године, у 98. колу игре на срећу Лото, извучена је Лото седмица, а срећни добитник милионског износа од чак 5.550.000 евра био је из Војводине.

Комбинација која је изњедрила добитника лото "седмице" била је: 38, 18, 33, 24, 12, 8 и 30, а добитни листић уплаћен је дефинитивно у Старим Бановцима, извијестили су тада из Државне лутрије Србије.

Добитни листић уплаћен у уторак 10. децембра године у Старим Бановци, у Грчкој улици број 10, на уплатном мјесту Платиша.

jelena marjanovic screenshot youtube

Хроника

Оптужен полицајац који је водио истрагу убиства Јелене Марјановић

"Добитни листић је: 01-02437-50-2-24-00003 Играч је уплатио седам Лото комбинација, за укупно 700 динара. Ово је друга по висини седмица у историји Државне лутрије Србије (20 година), а уједно добитник је јубиларни 100. добитник Лото седмице. Можемо закључити да Војвођани имају пуно среће са највишим Лото премијама", навели су тада из Државне лутрије Србије.

Лото

Лутрија Републике Српске

Коментари (0)
