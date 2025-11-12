Logo
Фудбалер погинуо због краве

Телеграф

12.11.2025

14:17

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Млади бразилски фудбалер погинуо је након што је на мотоциклу ударио у краву док се враћао кући са рођенданске прославе, а његова тетка и ујак сада се терете за убиство из нехата.

До несреће је дошло у раним јутарњим сатима 20. октобра на путу БР343 у општини Алтос, у савезној држави Пиауí, око 3:30. Како је саопштила локална полиција, 20-годишњи Ентони Илано, члан У20 тима "Пиауи Еспорте Цлубе", сударио се са једном од пет крава које су прелазиле пут. Снимци сигурносних камера показују како је млади фудбалер приликом удара био бачен на земљу.

Марија Шерифовић-12112025

Сцена

Емотивни говор Марије Шерифовић на очевој сахрани расплакао присутне: ''Живиш уз мене..''

Истрага је утврдила да су тетка и ујак настрадалог младића власници животиња, које су претходно побјегле из ограђеног простора. Шеф полиције општине Алтос, Андре Морено, рекао је да је несрећа могла бити спријечена да су животиње биле прописно обезбијеђене.

„Краве су поново побјегле на дан трагедије, па је јасно да непажња власника може бити узрок несреће“, навео је Морено.

Полиција је додала да младић није носио кацигу и да није имао возачку дозволу, док је шеф полиције апеловао на власнике животиња да буду пажљивији, а мотоциклисте да поштују сигурносне прописе.

Истрага је у току, а тужилаштво тренутно разматра полицијски извештај прије него што одлучи да ли ће формално подићи оптужницу. Имена тетке и ујака нису објављена.

Полиција ФБиХ

Хроника

Сватови у Посушју "дрифтали" у колони па зарадили казне

"Пиауи Еспорте Цлубе", чији је тим двапут играо у бразилском првенству Серије А, упутио је саучешће породици и навео да клуб пролази кроз тренутак дубоке туге“, пише Телеграф.

