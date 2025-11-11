ФК Борац уз видео пун емоција позива навијаче на утакмицу у част Младена Жижовића

11.11.2025
19:02
Коментари:0
Фудбалери бањалучког Борца дочекаће у суботу (14. часова) екипу Радничког из Крагујеваца у утакмици која ће се одиграти у част Младена Жижовића.
Улазнице по цијени од 5КМ већ су у продаји, а сав приход биће прослијеђен породици Младена Жижовића.
Из бањалучког клуба позивају навијаче да испуне трибине Градског стадиона уз емотивни видео прожет тренерским тренуцима Младена Жижовића током боравка у Платоновој улици.
Видео прати и порука:
“Са Градског,
нека се пјесма чује,
теби у част.
Нека грми,
као никад,
за твоје побједе.
ЗА НАШЕГ ЖИЖУ!”
Улазнице су у продаји у Званичној клупској продавници ФК Борац на платоу код Народног позоришта, а на дан утакмице биће доступне и на билетарницама Градског стадиона.
Навијачи који нису у могућности да дођу на утакмицу, а желе да пруже подршку и дају своју допринос то могу да ураде уплатом на жиро рачун ФК Борац са назнаком “Меморијална утакмица за Младена Жижовића”.
Број жиро рачуна:
555-00700226006-75 (Нова банка)
Најновије
Најчитаније
20
57
20
49
20
47
20
45
20
36
Тренутно на програму