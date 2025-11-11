Logo
ФК Борац уз видео пун емоција позива навијаче на утакмицу у част Младена Жижовића

11.11.2025

19:02

ФК Борац уз видео пун емоција позива навијаче на утакмицу у част Младена Жижовића
Фото: Ustupljena fotografija

Фудбалери бањалучког Борца дочекаће у суботу (14. часова) екипу Радничког из Крагујеваца у утакмици која ће се одиграти у част Младена Жижовића.

Улазнице по цијени од 5КМ већ су у продаји, а сав приход биће прослијеђен породици Младена Жижовића.

Из бањалучког клуба позивају навијаче да испуне трибине Градског стадиона уз емотивни видео прожет тренерским тренуцима Младена Жижовића током боравка у Платоновој улици.

Видео прати и порука:

“Са Градског,

нека се пјесма чује,

теби у част.

Нека грми,

као никад,

за твоје побједе.

ЗА НАШЕГ ЖИЖУ!”

Улазнице су у продаји у Званичној клупској продавници ФК Борац на платоу код Народног позоришта, а на дан утакмице биће доступне и на билетарницама Градског стадиона.

Навијачи који нису у могућности да дођу на утакмицу, а желе да пруже подршку и дају своју допринос то могу да ураде уплатом на жиро рачун ФК Борац са назнаком “Меморијална утакмица за Младена Жижовића”.

Број жиро рачуна:

555-00700226006-75 (Нова банка)

ФК Борац

Младен Жижовић

