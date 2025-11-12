Мајка показала слике: Погледајте шта је дрога урадила мом сину за 7 мјесеци

Извор:
Очајна мајка објавила је прошле године на Фејсбуку фотографије свог сина прије него што се одао наркотицима и слике које су настале само седам мјесеци касније.
Жељела је да прикаже право лице дроге.
Коди Гибсон постао је завистан од метамфетамина и хероина, дрога је изазвала низ здравствених проблема и готово уништила његов, али и живот читаве породице.
"Ово је лице мета и хероина", поручила је очајна мајка поред фотографија.
Коди Гибсон је због дроге оболио психички, значајно је изгубио на килажи, добио је низ кожних обољења… Зависност изазива и проблеме са зубима, озбиљна оштећења на мозгу, узрокујући губитак памћења, психозу и параноју.
Џенифер Салфтен Трејси, Кобијева мајка, жељела је да причом о свом сину скрене пажњу на озбиљност проблема које доноси коришћење дроге. "Сан" је навео да је у Америци посљедње деценије дошло до шире употребе наркотика.
Коди је на првој слици здрав и јак 26-годишњи младић, док је на другој потпуно непрепознатљив.
"Ове фотографије снимљене су у размаку од седам мјесеци, толико мало треба да неко буде уништен", поручила је Џенифер.
Када је објавила ову причу, њен син је живио на улици, одбијајући да се врати кући. Рекла је да ноћима не спава питајући се шта се дешава са Кодијем.
"Знам да се много људи и породица суочава с истом боли, али једноставно не говоре о томе. Ово је истински проблем у нашем свијету, морамо да се удружимо и усредсредимо на рјешење", поручила је, жалећи се да надлежни органи не раде добро свој посао.
Касније је саопштила да је њен син пронађен и да је кренуо на рехаблитацију. Годину дана након тога похвалила се да се Коди добро осјећа и да опоравак тече како треба.
"Пут није био лак, ни за њега ни за све нас, али никада не бих могла да будем захвалнија него сада јер ми је син жив и више не користи дрогу. Вратила сам га, моја дјеца су поново добила брата, а моје унуке тату!”, испричала је.
Коди, који је љетос добио треће дијете, написао је послије рехабилитације на Фејсбуку да је побиједио порок.
