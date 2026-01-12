Logo
Ово су најтеже снахе по хороскопском знаку

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Ако питате астрологе (и један дио свекрва), неке хороскопске знакове чешће проглашавају "најгорим снахама".

Шкорпија

Најчешће су на врху оваквих листа. Шкорпије су интензивне, неповјерљиве и тешко опраштају.

Ако осјете да их не поштују или да се неко мијеша у њихов однос, знају постати хладне и осветољубиве.

Нису тип који ће ћутати "ради мира у кући" - радије ће запалити мост него глумити хармонију.

Ован

Импулсивна је, гласна и директна. Ован-снаха не трпи ауторитете, поготово не оне који се намећу без питања.

Ако мисли да је свекрва прешла границу, то ће рећи одмах, без филтера. Проблем није у лошој намјери, него у потпуном недостатку такта.

Лав

Лавице воле бити главне и тешко подносе конкуренцију - а свекрва се ту често перципира као "друга алфа жена".

Ако не добијају довољно поштовања или пажње, могу постати драматичне, пасивно-агресивне или једноставно незаинтересоване за породичне ритуале који им нису по вољи.

Водолија

Емоционално су дистанциране и своје. Водолија-снаха не воли традиционалне улоге, породичне обавезе "јер се тако мора" ни емоционалне уцјене.

Свекрве је често доживљавају као хладну, чудну или незаинтересовану, иако је она заправо само алергична на контролу.

Јарац

Наизглед је хладна, озбиљна и ригидна. Снахе у знаку Јарца имају јасна правила и границе, а породичне драме их исцрпљују.

Ако процијене да је однос токсичан, једноставно ће се повући - без објашњења и без грижње савјести. То се често тумачи као бахатост или ароганција, преноси Индекс.

