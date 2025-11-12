Оптужен полицајац који је водио истрагу убиства Јелене Марјановић

Тодору Д. се оптужницом на терет ставља кривично дјело злоупотреба службеног положаја, а Давиду Т. исто кривично дјело извршено помагањем, као и кривично дјело прикривање.

"Постоји оправдана сумња да је Тодор Д. у периоду од 24. марта 2022. године до 28. априла 2022. године искоришћавањем свог службеног положаја и прекорачењем граница свог службеног овлашћења прибавио себи противправну имовинску корист од 3.337.859,22 динара у чему му је помогао Давид Т.", наводи се у саопштењу тужилаштва.

Тодор Д. је, како се сумња, по претходном договору са Давидом Т, супротно Закону о полицији, 20. априла 2022. године око 22 часа телефонским путем позвао оштећену да дође у службене просторије ПС Чукарица, па јој је, иако за то није имао законског основа, лажно предочио да је против ње поднијета кривична пријава од стране држављанина Швајцарске који јој је у претходном периоду поклањао вриједне ствари и новац.

"Том приликом Тодор Д. је Давида Т. лажно представио као полицијског инспектора, па је користећи службене просторије ван радног времена оштећеној наложио да врати поклоне - 4 лап-топа марке 'Епл Мек Бук', у вредности од преко 1,3 милиона динара, 4 мобилна апарата марке 'Ајфон 13 Про Макс' у вриједности од преко 644 хиљаде динара, бицикл са електричним мотором марке 'Скот' у вриједности од преко 610 хиљада динара, новац у износу од 2.500 евра, као и прстен са брилијантима, вриједности 590.000 динара", додаје се у саопштењу, преноси "Мондо".

Оштећена је поступила по налогу Тодора Д, па је њему и Давиду Т. 21. априла у једном угоститељском објекту предала захтјеване предмете и новац, на који начин су Тодор Д. и Давид Т. од ње незаконито одузели исте.

На тај начин Тодор Д. је поступио супротно Закону о полицији, прибавивши себи противправну имовинску корист у вриједности одузетих предмета и новца, од 3.227.859,22 динара и 2.500 евра.

Такође, постоји оправдана сумња да је Давид Т. од 20. априла до 26. маја 2025. године, прибавио и протурио ствар за коју је знао да је прибављена кривичним дјелом - поменути прстен са брилијантима, који је претходно прибавио од Тодора Д.

Давид Т. је 26. маја 2025. године закључио Уговор о залози златног материјала са једном залагаоницом те је на име залоге за прстен примио износ од 312 евра.

Подсјетимо, ријеч је о пензионисаном инспектору Тодору Дошену, који је јавности постао познат као полицајац који је водио истрагу о убиству пјевачице Јелене Марјановић.

Јелена Марјановић, подсјетимо, убијена је 2. априла 2016. на насипу у Црвенки код Борче. Њен нестанак пријавио је супруг Зоран, који је кобног дана са њиховим дјететом и Јеленом отишао на насип јер је она планира да џогира. Потрага је трајала до наредног јутра, када је у шипражју поред потока пронађено њено тијело.

На сликама са лица мјеста, види се инспектор Дошен, како у потоку трага за предметима и доказима који би могли да доведу до рјешавања мистерије и хапшења убице.