Logo
Large banner

Оптужен полицајац који је водио истрагу убиства Јелене Марјановић

Извор:

Мондо.рс

12.11.2025

14:16

Коментари:

0
Оптужен полицајац који је водио истрагу убиства Јелене Марјановић

Оптужница Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду против пензионисаног полицијског службеника Тодора Д. и Давида Т. потврђена је одлуком Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Тодору Д. се оптужницом на терет ставља кривично дјело злоупотреба службеног положаја, а Давиду Т. исто кривично дјело извршено помагањем, као и кривично дјело прикривање.

Марија Шерифовић-12112025

Сцена

Емотивни говор Марије Шерифовић на очевој сахрани расплакао присутне: ''Живиш уз мене..''

"Постоји оправдана сумња да је Тодор Д. у периоду од 24. марта 2022. године до 28. априла 2022. године искоришћавањем свог службеног положаја и прекорачењем граница свог службеног овлашћења прибавио себи противправну имовинску корист од 3.337.859,22 динара у чему му је помогао Давид Т.", наводи се у саопштењу тужилаштва.

Тодор Д. је, како се сумња, по претходном договору са Давидом Т, супротно Закону о полицији, 20. априла 2022. године око 22 часа телефонским путем позвао оштећену да дође у службене просторије ПС Чукарица, па јој је, иако за то није имао законског основа, лажно предочио да је против ње поднијета кривична пријава од стране држављанина Швајцарске који јој је у претходном периоду поклањао вриједне ствари и новац.

"Том приликом Тодор Д. је Давида Т. лажно представио као полицијског инспектора, па је користећи службене просторије ван радног времена оштећеној наложио да врати поклоне - 4 лап-топа марке 'Епл Мек Бук', у вредности од преко 1,3 милиона динара, 4 мобилна апарата марке 'Ајфон 13 Про Макс' у вриједности од преко 644 хиљаде динара, бицикл са електричним мотором марке 'Скот' у вриједности од преко 610 хиљада динара, новац у износу од 2.500 евра, као и прстен са брилијантима, вриједности 590.000 динара", додаје се у саопштењу, преноси "Мондо".

Полиција ФБиХ

Хроника

Сватови у Посушју "дрифтали" у колони па зарадили казне

Оштећена је поступила по налогу Тодора Д, па је њему и Давиду Т. 21. априла у једном угоститељском објекту предала захтјеване предмете и новац, на који начин су Тодор Д. и Давид Т. од ње незаконито одузели исте.

На тај начин Тодор Д. је поступио супротно Закону о полицији, прибавивши себи противправну имовинску корист у вриједности одузетих предмета и новца, од 3.227.859,22 динара и 2.500 евра.

Такође, постоји оправдана сумња да је Давид Т. од 20. априла до 26. маја 2025. године, прибавио и протурио ствар за коју је знао да је прибављена кривичним дјелом - поменути прстен са брилијантима, који је претходно прибавио од Тодора Д.

Давид Т. је 26. маја 2025. године закључио Уговор о залози златног материјала са једном залагаоницом те је на име залоге за прстен примио износ од 312 евра.

Подсјетимо, ријеч је о пензионисаном инспектору Тодору Дошену, који је јавности постао познат као полицајац који је водио истрагу о убиству пјевачице Јелене Марјановић.

Јелена Марјановић, подсјетимо, убијена је 2. априла 2016. на насипу у Црвенки код Борче. Њен нестанак пријавио је супруг Зоран, који је кобног дана са њиховим дјететом и Јеленом отишао на насип јер је она планира да џогира. Потрага је трајала до наредног јутра, када је у шипражју поред потока пронађено њено тијело.

Коди прије дроге

Свијет

Мајка показала слике: Погледајте шта је дрога урадила мом сину за 7 мјесеци

На сликама са лица мјеста, види се инспектор Дошен, како у потоку трага за предметима и доказима који би могли да доведу до рјешавања мистерије и хапшења убице.

Подијели:

Тагови:

Jelena Marjanović

inspektor

Оптужница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајевска клиника преко ноћи затворена: Очајни парови не знају шта је са ембрионима

БиХ

Сарајевска клиника преко ноћи затворена: Очајни парови не знају шта је са ембрионима

2 ч

0
Аутобус слетио у провалију, више погинулих

Свијет

Аутобус слетио у провалију, више погинулих

2 ч

0
Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ

Република Српска

Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ

2 ч

0
Вулић: Додик брани уставна права Српске

Република Српска

Вулић: Додик брани уставна права Српске

2 ч

0

Више из рубрике

Сватови у Посушју "дрифтали" у колони па зарадили казне

Хроника

Сватови у Посушју "дрифтали" у колони па зарадили казне

2 ч

0
Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Хроника

Ухапшене двије особе због скрнављења споменика инспектору Ненаду Марковићу

3 ч

0
Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

Хроника

Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

3 ч

0
Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

Хроника

Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner