Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ

СРНА

12.11.2025

Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио да стране судије треба да оду из Уставног суда БиХ, те да би тим путем требао и Кристијан Шмит, о чему се отворено прича и ван граница БиХ.

Мазалица је истакао да се иде према рјешењу уставне кризе у БиХ, а да су стране судије и Шмит међу кључним проблемима.

"Избор судија из реда српског народа из Републике Српске, које именује Народна скупштина, сигурно пут ка нормализацији уставне ситуације и кризе у БиХ. Наравно да ћемо чекати сигнал и уступке са друге стране да донесемо ту одлуку", рекао је Мазалица новинарима у Бањалуци.

Сања Вулић

Република Српска

Вулић: Додик брани уставна права Српске

Он каже да би то требао бити и почетак разговора о одласку страних судија из Уставног суда БиХ, подсјетивши да је и Фондација "Херитиџ" из САД означила као кључан проблем у БиХ управо стране судије и дјеловање Шмита.

"Када и ова фондација то каже онда је очигледно да постоје таква размишљања. Мислим да су већ покренута нека питања. Не виђамо у јавности Кристијана Шмита. Питање је дана када ће отићи", истакао је Мазалица.

Срђан Мазалица

