Logo
Large banner

Баба Ванга је овим знаковима предвидјела богатство до краја године

Извор:

Жена Блиц

12.11.2025

11:13

Коментари:

0
Баба Ванга је овим знаковима предвидјела богатство до краја године
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Баба Ванга, чувена бугарска пророчица која је предвидјела многе историјске догађаје, оставила је још једно узбудљиво предвиђање и тиче се управо краја 2025. године.

Према њеним ријечима, пет хороскопских знакова имаће прилику да се обогате, и то на начине које нису могли ни да замисле. Али, награда стиже само ако се усуде да дјелују, храбро, промишљено и отвореног срца.

Дијамант

Свијет

Један од најчувенијих драгуља пронађен након 100 година

Ево којих 5 знакова Баба Ванга види као главне добитнике у завршници ове године:

ОВАН

Крајем године, Овнови улазе у фазу када ће њихове храбре одлуке донијети огромне резултате. Баба Ванга је препознала овај знак као предводника промјена, а 2025. награђује управо такав дух.

Гдје лежи снага:

У преузимању иницијативе. Ово је твој тренутак да покренеш бизнис, инвестираш у себе или промениш каријеру. Новац долази када ти закорачиш, без страха.

ЛАВ

За Лавове, завршетак године доноси пун сјај. Понуде, унапређења, видљивост, све то долази као посљедица вере у себе. Баба Ванга је "видјела" Лавове како корачају кроз врата успјеха с уздигнутом главом.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би

Шта треба да знаш:

Твоје самопоуздање је кључ. Ако вјерујеш да заслужујеш више, добићеш више. Луксуз и признање куцају на твоја врата.

ДЈЕВИЦА

Након дуге тихе борбе и стрпљивог рада, Дјевице коначно улазе у фазу финансијске жетве. Баба Ванга је за овај знак најавила успјех кроз памет, логику и тачно темпиране потезе.

Шта доноси крај године:

Напокон наплаћујеш оно што си годинама улагао , било да је ријеч о послу, штедњи, или мудрим изборима. Не мијењај курс, твоја стабилност сада доноси награду.

СТРИЈЕЛАЦ

За Стријелчеве, Баба Ванга је предвидјела огромне прилике које стижу из иностранства, дигиталног свијета и образовања. Крај 2025. отвара врата која су до сада била затворена, а иза њих се крије новац.

radarr

Градови и општине

Опрез: Радари данас вребају у ових пет општина

Гдје се крије шанса:

У повезивању са свијетом. Путовања, сарадње са странцима, онлајн платформе, све то може донијети изненадне приходе. Ти не чекаш срећу, ти је јуриш и хваташ!

ЈАРАЦ

Јарчеви коначно долазе до онога што су заслужили. Баба Ванга је овај знак издвојила као примјер упорности која се исплати. Крај године доноси резултате и то велике.

Шта треба да урадиш:

Преузми вођство. Јарчеви који стану иза својих идеја и заузму став могу да остваре велике пословне добитке, укључујући некретнине и озбиљне уговоре.

Дијамант

Свијет

Један од најчувенијих драгуља пронађен након 100 година

А шта ако ниси међу ових пет знакова?

Не брини, Баба Ванга никада није говорила да је богатство једина награда. Можда ћеш осјетити промјену кроз љубав, здравље или лични развој. Суштина њених порука је једноставна: свемир награђује оне који су спремни.

Зато се крајем 2025. отвори за оно што ти припада, било да је то новац, успјех или мир. Јер права срећа долази када си довољно храбар да је прихватиш.

Подијели:

Тагови:

baba vanga

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Огласила се Москва: Дијалог није успио

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пијани младић изазвао двије саобраћајке у року од 10 минута

1 ч

0
Снажан земљотрес погодио Кипар

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кипар

1 ч

0
Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Регион

Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

1 ч

0

Више из рубрике

Само ова 3 знака хороскопа имаће непрекидан талас среће све до краја године

Занимљивости

Само ова 3 знака хороскопа имаће непрекидан талас среће све до краја године

2 ч

0
Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?

3 ч

0
Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

Занимљивости

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

15 ч

0
Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

Занимљивости

Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

11

35

Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner