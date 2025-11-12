Баба Ванга је овим знаковима предвидјела богатство до краја године

Извор:
Жена Блиц
12.11.2025
11:13
Коментари:0
Баба Ванга, чувена бугарска пророчица која је предвидјела многе историјске догађаје, оставила је још једно узбудљиво предвиђање и тиче се управо краја 2025. године.
Према њеним ријечима, пет хороскопских знакова имаће прилику да се обогате, и то на начине које нису могли ни да замисле. Али, награда стиже само ако се усуде да дјелују, храбро, промишљено и отвореног срца.
Свијет
Један од најчувенијих драгуља пронађен након 100 година
Ево којих 5 знакова Баба Ванга види као главне добитнике у завршници ове године:
Крајем године, Овнови улазе у фазу када ће њихове храбре одлуке донијети огромне резултате. Баба Ванга је препознала овај знак као предводника промјена, а 2025. награђује управо такав дух.
Гдје лежи снага:
У преузимању иницијативе. Ово је твој тренутак да покренеш бизнис, инвестираш у себе или промениш каријеру. Новац долази када ти закорачиш, без страха.
За Лавове, завршетак године доноси пун сјај. Понуде, унапређења, видљивост, све то долази као посљедица вере у себе. Баба Ванга је "видјела" Лавове како корачају кроз врата успјеха с уздигнутом главом.
Република Српска
Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би
Шта треба да знаш:
Твоје самопоуздање је кључ. Ако вјерујеш да заслужујеш више, добићеш више. Луксуз и признање куцају на твоја врата.
Након дуге тихе борбе и стрпљивог рада, Дјевице коначно улазе у фазу финансијске жетве. Баба Ванга је за овај знак најавила успјех кроз памет, логику и тачно темпиране потезе.
Шта доноси крај године:
Напокон наплаћујеш оно што си годинама улагао , било да је ријеч о послу, штедњи, или мудрим изборима. Не мијењај курс, твоја стабилност сада доноси награду.
За Стријелчеве, Баба Ванга је предвидјела огромне прилике које стижу из иностранства, дигиталног свијета и образовања. Крај 2025. отвара врата која су до сада била затворена, а иза њих се крије новац.
Градови и општине
Опрез: Радари данас вребају у ових пет општина
Гдје се крије шанса:
У повезивању са свијетом. Путовања, сарадње са странцима, онлајн платформе, све то може донијети изненадне приходе. Ти не чекаш срећу, ти је јуриш и хваташ!
Јарчеви коначно долазе до онога што су заслужили. Баба Ванга је овај знак издвојила као примјер упорности која се исплати. Крај године доноси резултате и то велике.
Шта треба да урадиш:
Преузми вођство. Јарчеви који стану иза својих идеја и заузму став могу да остваре велике пословне добитке, укључујући некретнине и озбиљне уговоре.
Свијет
Један од најчувенијих драгуља пронађен након 100 година
Не брини, Баба Ванга никада није говорила да је богатство једина награда. Можда ћеш осјетити промјену кроз љубав, здравље или лични развој. Суштина њених порука је једноставна: свемир награђује оне који су спремни.
Зато се крајем 2025. отвори за оно што ти припада, било да је то новац, успјех или мир. Јер права срећа долази када си довољно храбар да је прихватиш.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму