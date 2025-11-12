Снажан земљотрес погодио Кипар

Извор:
Телеграф
12.11.2025
10:39
Земљотрес јачине 5,3 степена по Рихтеру погодио је Кипар.
Потрес је регистрован на дубини од 17 километара, на 44 километра западно од Лимасола.
Епицентар потреса био је у близини Пафоса.
Грађани кажу да је потрес трајао неколико секунди и да је добро продрмао.
У овом тренутку нема извјештаја о материјалној штети, а грађани јављају да су им ствари падале са полица.
"Саксије су попадале, цијела зграда се тресла", "Био је кратак али јак", "Пафос је баш осјетио потрес", наводе грађани у коментарима, пише Телеграф.рс.
