Logo
Large banner

Снажан земљотрес погодио Кипар

Извор:

Телеграф

12.11.2025

10:39

Коментари:

0
Снажан земљотрес погодио Кипар
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 5,3 степена по Рихтеру погодио је Кипар.

Потрес је регистрован на дубини од 17 километара, на 44 километра западно од Лимасола.

Епицентар потреса био је у близини Пафоса.

Грађани кажу да је потрес трајао неколико секунди и да је добро продрмао.

prevara

Љубав и секс

Љубавница мора да плати милионе жени са чијим мужем се швалерисала

У овом тренутку нема извјештаја о материјалној штети, а грађани јављају да су им ствари падале са полица.

"Саксије су попадале, цијела зграда се тресла", "Био је кратак али јак", "Пафос је баш осјетио потрес", наводе грађани у коментарима, пише Телеграф.рс.

Подијели:

Таг:

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Регион

Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

1 ч

0
Љубавница мора да плати милионе жени са чијим мужем се швалерисала

Љубав и секс

Љубавница мора да плати милионе жени са чијим мужем се швалерисала

1 ч

0
Термостат

Савјети

Ово је идеална температура термостата зими

1 ч

0
Ови уређаји су невидљиви гутачи струје чак и када не раде

Савјети

Ови уређаји су невидљиви гутачи струје чак и када не раде

1 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

Свијет

Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

1 ч

0
Захарова критиковала Би-Би-Си због искривљавања Трамповог говора: Монструозан злочин

Свијет

Захарова критиковала Би-Би-Си због искривљавања Трамповог говора: Монструозан злочин

2 ч

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Свијет

Дјечак (9) продао бицикл како би отишао на такмичење: Кући се вратио са златном медаљом

2 ч

0
Кијев планирао убиство митрополита Тихона

Свијет

Кијев планирао убиство митрополита Тихона

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

Захарова: Британија не бира

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner