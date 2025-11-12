Logo
Дјечак (9) продао бицикл како би отишао на такмичење: Кући се вратио са златном медаљом

Извор:

Блиц

12.11.2025

09:49

Дјечак учење бојице учионица школа
Фото: Atlantic Ambience/Pexels

Деветогодишњи дјечак из Перуа, Џофран Учасара показао је свијету да упорност и љубав према учењу немају граница.

Како би учествовао на Свјетском такмичењу из математике у Канади, дјечак је одлучио да прода свој бицикл, а његова храбра одлука убрзо је покренула талас подршке заједнице.

ILU-SIPA-130925

Хроника

Акција "НИД": Претреси у три града због међународне трговине људима

Овај несебични гест омогућио му је не само пут и смјештај, већ и додатне донације које су му олакшале боравак током такмичења. На крају, Џофран се вратио кући са златном медаљом, а његова прича постала је симбол одлучности, солидарности и моћи образовања.

На такмичењу, које је окупило младе из 14 земаља, Џофран је импресионирао судије својим логичким размишљањем и изузетном агилношћу. Ријешио је 30 задатака за само 37 минута, надмашивши старије и искусније противнике, што га је довело до освајања златне медаље, слављеног са поносом у цијелом Перуу.

Сања о новим златним медаљама

Иако је постигао међународни успјех, дјечак не планира да стане. Његов циљ сада је још амбициознији – сања о представљању Перуа на Међународној олимпијади из математике, једном од најпрестижнијих такмичења на свијету.

Тихон

Свијет

Кијев планирао убиство митрополита Тихона

Сваки дан проводи посвећено у учењу и припремама, спреман да се суочи са новим изазовима и надмаши самог себе.

Џофранова прича показује колико образовање, уз подршку и солидарност заједнице, може обликовати судбине. А његов чин продаје бицикла, пробудио је талас емпатије и мотивације, не само у његовој локалној заједници, већ и широм свијета.

Коментари (0)
