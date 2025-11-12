Logo
Акција "НИД": Претреси у три града због међународне трговине људима

Извор:

АТВ

12.11.2025

09:34

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) данас спроводе опсежну акцију под називом "НИД" на подручју Сарајева, Источног Сарајева и Завидовића.

Како је потврђено из СИПА-е, оперативна акција усмјерена је на претресе више стамбених објеката и покретних ствари у власништву или у посједу осумњичених особа, а све с циљем привременог одузимања предмета који могу послужити као докази у истрази кривичних дјела организованог криминала, међународне трговине људима и прања новца.

Претреси се спроводе по налогу Суда Босне и Херцеговине и под надзором Тужилаштва БиХ, уз подршку припадника Министарстава унутрашњих послова Републике Српске, Кантона Сарајево и Зеничко-добојског кантона.

У оквиру истраге остварена је сарадња са полицијским органима Републике Србије, конкретно са Службом за борбу против организованог криминала (СБПОК), док је подршку у раду пружио и Центар за провођење закона Југоисточне Европе – СЕЛЕЦ.

Из Агенције наводе да је у претходном периоду вођена и интензивна комуникација са невладином организацијом „Ваша Права БиХ“, како би се прикупиле релевантне информације у вези са потенцијалним жртвама трговине људима.

Акција "НИД" реализује се уз подршку пројекта Европске уније за јачање борбе против кријумчарења миграната и трговине људима на Западном Балкану (ЕУ4ФАСТ).

Из СИПА-е је саопштено да ће више детаља о току и резултатима акције бити познато у наредним сатима.

Таг:

СИПА

Коментари (0)
