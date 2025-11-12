Не једете пуно, а дебљате се: Пет грешака које саботирају ваш метаболизам

Извор:
Стручњаци упозоравају да неке уобичајене навике доручка могу тихо саботирати ваше напоре за мршављење, посебно након што напуните 40 година.
Нутрициониста Сара Гарон каже за Еат This, Нот That како мале промјене могу направити велику разлику.
"Како старимо, наш метаболизам се успорава, зато се немојте изненадити ако не можете да једете висококалорични доручак послије 40. године, а да то не утиче на вашу тежину", каже она.
Ово је пет најчешћих грешака за вријеме доручка које би могле да саботирају ваш план здравља и фитнеса.
Како се потребе у исхрани мијењају са годинама, важно је обратити пажњу на количину хране коју једете.
"Као и код сваког другог оброка, контрола порција је кључна за доручак", каже Гароне.
Умјесто процјене количине хране коју једете, стручњак предлаже употребу мјерних шољица или кухињске ваге.
"Користите величине порција наведене као водич за ваше оброке“, додаје она.
Ова једноставна навика помаже у спречавању неисвијесног преједања и омогућава вам да боље контролишете унос калорија.
Доручак је често оброк дана када једемо највише слатке хране, истиче Гароне, наводећи пецива и житарице са додатим шећером као главне кривце.
"Једноставни шећери у овој храни нису баш заситњавајући. Брзо се варе, дајући вам краткорочни налет енергије, али можете убрзо осјетити глад", објашњава она.
Умјесто тога, бирајте храну богату влакнима и протеинима, као што су овсена каша, јаја или смутији са протеинима биљног поријекла, који ће вас држати ситима до ручка и спријечити изненадне флуктуације шећера у крви.
Протеини су кључни за одржавање мишићне масе и осјећај ситости, посебно након 40. године.
"Иако није свима потребна велика количина протеина одмах ујутру, доручак са више протеина ће вјероватније држати јутарњу жељу под контролом", напомиње Гароне.
Она препоручује укључивање немасних извора протеина попут јаја, пасуља, путера од орашастих плодова или пилеће кобасице. Овај доручак ће вам помоћи да уравнотежите ниво енергије и смањите потребу за грицкалицама током дана.
"Влакна су кључни хранљиви састојак за осјећај ситости и уравнотежење шећера у крви", каже Гароне.
Храна богата влакнима може помоћи у спречавању преједања, а такође може подстаћи здравије изборе у исхрани касније током дана.
Она додаје да "нека истраживања показују да људи који једу доручак богат влакнима имају већу вјероватноћу да изаберу хранљивији оброк за вечеру". Умјесто крофне или бијелог хлеба, одлучите се за овсени оброк, тост од цијелог зрна са авокадом или омлет од поврћа.
Иако многи људи бирају да прескачу доручак како би смањили калорије, ова стратегија може да им се обије о главу.
"Према студији из 2025. године, прескакање доручка може да поремети метаболизам, оштети цријевни микробиом и повећа ризик од гојазности", упозорава Гароне.
"Зато само напред, једите ујутру. Само се побрините да ваш први оброк буде правилно порционисан и покушајте да укључите извор влакана, протеина и здравих масти", додаје она.
Редован, уравнотежен доручак може помоћи у одржавању енергије, регулисању апетита и помоћи вам да се боље фокусирате током дана, преноси б92.
