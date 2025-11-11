Logo
Ова два витамина могу смањити ниво стреса

11.11.2025

11:20

Ова два витамина могу смањити ниво стреса
Низак ниво магнезијума или витамина Д може повећати ризик од анксиозности, а побољшање нивоа узимањем суплемената или конзумирањем одређене хране може помоћи да се осјећања анксиозности смање.

Како комбиновање магнезијума и витамина Д утиче на анксиозност?

Магнезијум и витамин Д могу помоћи у смањењу нивоа стреса и анксиозности.

Магнезијум помаже тијелу да реагује на физички и ментални стрес. Унос довољне количине магнезијума може помоћи у смањењу нивоа хормона стреса кортизола у вашем тијелу. С друге стране, низак ниво магнезијума може повећати ниво стреса у тијелу.

Умирује нервни систем

Овај минерал помаже у регулацији неуротрансмитера (хемијских гласника у мозгу) посебно ГАБА (гама-аминобутерне киселине), која смирује мождану активности.

Смањује ниво кортизола (хормона стреса)

Када смо под стресом, тијело троши више магнезијума. Ака га нема довољно, кортизол остаје повишен дуже вријеме.

Витамин Д и анксиозност

Витамин Д утиче на функцију неуротрансмитера, посебно серотонина и допамина, који су кључни за добро расположење. Такође дјелује и на лучење кортизола.

Многе студије сугеришу да узимање витамина Д може побољшати анксиозност и повезане симптоме. Одрасли са генерализованим анксиозним поремећајем који су узимали витамин Д једном недјељно током три мјесеца видјели су значајно побољшање симптома анксиозности и нивоа серотонина.

