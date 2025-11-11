Logo
Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић

11.11.2025

10:58

Коментари:

0
Фото: АТВ

Конференција под називом "Партнерство - инвестиције - одржив развој", у организацији Привредне коморе Републике Српске почела је у Бањалуци.

На конференцији је предвиђена и свечана додјела сертификата локалним заједницама које су испуниле захтјев БФЦ СЕЕ стандарда за повољно пословно окружење.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио

Конференцији присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар привреде и предузетништyва Војин Митровић, министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић, представници локалних заједница и привреде.

Конференција је организована у сарадњи са Мрежом за повољно пословно окружење Српске коју чине Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство привреде и предузетништва и Савез општина и градова Републике Српске.

Саво Минић

investicije

Бањалука

Коментари (0)
