Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић

11.11.2025
10:58
Конференција под називом "Партнерство - инвестиције - одржив развој", у организацији Привредне коморе Републике Српске почела је у Бањалуци.
На конференцији је предвиђена и свечана додјела сертификата локалним заједницама које су испуниле захтјев БФЦ СЕЕ стандарда за повољно пословно окружење.
Конференцији присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар привреде и предузетништyва Војин Митровић, министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић, представници локалних заједница и привреде.
Конференција је организована у сарадњи са Мрежом за повољно пословно окружење Српске коју чине Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство привреде и предузетништва и Савез општина и градова Републике Српске.
