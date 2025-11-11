Logo
Large banner

Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио

Извор:

СРНА

11.11.2025

10:28

Коментари:

1
Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио
Фото: АТВ БЛ

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је коначно откривен барем један таленат Драшка Станивуковића.

"Написати чак 93 ријечи и да баш све буду лаж, може само посебно надарен лажов. Политички Пинокио", објавио је Ковачевић на "Иксу".

Станивуковић је на "Иксу", између осталог, објавио да је "преварант онај ко је пред камерама казао да је литијум дао за свој политички комфор".

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

Драшко Станивуковић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Бајкерка показала разлику између границе Хрватске и БиХ: Снимак насмијао све

Друштво

Бајкерка показала разлику између границе Хрватске и БиХ: Снимак насмијао све

4 ч

0
Пронађено закопано римско благо, лежало је нетакнуто 2.000 година

Занимљивости

Пронађено закопано римско благо, лежало је нетакнуто 2.000 година

4 ч

0
На путу и до 20 сати: Нови систем ЕУ направио хаос на границама

Регион

На путу и до 20 сати: Нови систем ЕУ направио хаос на границама

4 ч

0
Хортензија цвијеће

Савјети

Избјегните ову грешку због које хортензије могу бити заувијек уништене

4 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор

Република Српска

Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор

4 ч

1
Бањалука тужила Владу Републике Српске

Република Српска

Бањалука тужила Владу Републике Српске

4 ч

0
Додик: Српски народ је платио слободу крвљу и зато никада не пристајемо на заборав

Република Српска

Додик: Српски народ је платио слободу крвљу и зато никада не пристајемо на заборав

5 ч

1
Земљотрес у Фочи

Република Српска

Земљотрес у Фочи

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

14

23

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner