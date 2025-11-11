Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио

Извор:
СРНА
11.11.2025
10:28
Коментари:1
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је коначно откривен барем један таленат Драшка Станивуковића.
"Написати чак 93 ријечи и да баш све буду лаж, може само посебно надарен лажов. Политички Пинокио", објавио је Ковачевић на "Иксу".
Станивуковић је на "Иксу", између осталог, објавио да је "преварант онај ко је пред камерама казао да је литијум дао за свој политички комфор".
Коначно смо открили барем један таленат Драшка Станивуковића. Написати чак 93 ријечи и да баш све буду лаж, може само посебно надарен лажов.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) November 11, 2025
Политички Пинокио. https://t.co/euR8ywpj2j
Друштво
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Регион
4 ч0
Савјети
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
20
14
19
14
17
Тренутно на програму