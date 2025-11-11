Бањалука тужила Владу Републике Српске

Извор:
АТВ
11.11.2025
09:51
Град Бањалука поднио је тужбу против Владе Републике Српске ради надокнаде штете у износу од 2,8 милиона КМ.
Како тврде из Града, ријеч је о "бесправно одузетим" средствима од наплате ПДВ-а.
Потврдила је то Ведрана Проле, савјетник градоначелника за правне послове, наводећи да би град поменута средства усмјерио у финансирање капиталних пројеката.
"Ријеч је о средствима од ПДВ-а која су Бањалуци бесправно одузета, што је потврдио и Уставни суд Републике Српске. Град је у протеклом периоду покушао да ово питање ријеши мирним путем, те је упућено више дописа Министарству финансија Републике Српске, али без успјеха", рекла је Проле.
Због тога је, каже даље, сада покренут и судски поступак.
"Ради обезбјеђења средстава за финансирање капиталних пројеката, Град Бањалука је био приморан да поднесе тужбу против Републике Српске – Владе Републике Српске, ради накнаде штете у износу од 2,8 милиона КМ бесправно одузетих средстава од наплате ПДВ-а", каже Проле.
