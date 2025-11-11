Logo
Бањалука тужила Владу Републике Српске

АТВ

11.11.2025

09:51

0
Бањалука тужила Владу Републике Српске
Фото: Фејсбук/СНСД

Град Бањалука поднио је тужбу против Владе Републике Српске ради надокнаде штете у износу од 2,8 милиона КМ.

Како тврде из Града, ријеч је о "бесправно одузетим" средствима од наплате ПДВ-а.

voznja auto volan

Ауто-мото

Пао на теоријском испиту вожње 128 пута!

Потврдила је то Ведрана Проле, савјетник градоначелника за правне послове, наводећи да би град поменута средства усмјерио у финансирање капиталних пројеката.

"Ријеч је о средствима од ПДВ-а која су Бањалуци бесправно одузета, што је потврдио и Уставни суд Републике Српске. Град је у протеклом периоду покушао да ово питање ријеши мирним путем, те је упућено више дописа Министарству финансија Републике Српске, али без успјеха", рекла је Проле.

Због тога је, каже даље, сада покренут и судски поступак.

Авион

Свијет

Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених

"Ради обезбјеђења средстава за финансирање капиталних пројеката, Град Бањалука је био приморан да поднесе тужбу против Републике Српске – Владе Републике Српске, ради накнаде штете у износу од 2,8 милиона КМ бесправно одузетих средстава од наплате ПДВ-а", каже Проле.

