Данас је најмоћнији нумеролошки датум у години: Могу вам се остварити највеће жеље

Данас је 11. 11. и то је према нумерологији сасвим посебан дан. Шта се крије иза броја 11 па још када се он понавља два пута? Нумеролози сматрају да је ријеч о најмоћнијем дану у години.
Нумерологија каже да је број 11 изузетно моћан број, односно комбинацију бројева 11 и 11 оцјењује као невјероватно моћан спој духовног буђења и моћних почетака 11 је сам по себи број почетка, интуиције, преокрета.
Данашњи дан, 11. новембар, нам удруженим дјеловањем “11 и 11” доноси снажну енергију да пробудимо у себи нове потенцијал, нову снагу да преокренемо живот или дођемо до значајних сазнања (поменуто духовно буђење) које нам може измијенити животни пут.
Што је изузетно важно, промјене које можемо да иницирамо најчешће су позитивне. Преокрети који могу да услиједи не превазилазе наше могућности него нам само дају шансу да искочимо из рутине и усудимо се да пожелимо и добијемо нешто више.
Према нумерологији, универзум нам 11.11. шаље поруку да обратимо пажњу на то шта нам говоре срце и душа. Вјерује се да је дан повољан за остварење жеља односно њихову јасну дефиницију. Проведите неколико минута (11) у медитацији да бисте пронашли разлоге зашто заиста желите оно што желите. То је моћан начин да се осигура реализација снова. Запитајте се шта вам је заиста потребно у животу, и доћи ћете до одговора. Потрудите се да своје жеље јасно дефинишете.
Данас су велике шансе да сретнемо “сродну душу“, ово је дан сусрета љубавника који се сјајно разумију, а цијели новембар је иначе мјесец љубави.
На посебан 11.11. рођени су Леонардо Дикаприо и Деми Мур као и Нина Сеничар. Каже да се особе рођене овог дана имају исту енергију као и магични бројеви њиховог рођења.
Број 1111 који се крије у данашњем датуму симбол је стварања, лидерства и изражавања свега скривеног у нама, наших могућности којих можда и нисмо свјесни.
