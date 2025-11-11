Logo
Large banner

Данас је најмоћнији нумеролошки датум у години: Могу вам се остварити највеће жеље

11.11.2025

09:28

Коментари:

0
Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Данас је 11. 11. и то је према нумерологији сасвим посебан дан. Шта се крије иза броја 11 па још када се он понавља два пута? Нумеролози сматрају да је ријеч о најмоћнијем дану у години.

Нумерологија каже да је број 11 изузетно моћан број, односно комбинацију бројева 11 и 11 оцјењује као невјероватно моћан спој духовног буђења и моћних почетака 11 је сам по себи број почетка, интуиције, преокрета.

снијег пахуље

Друштво

Метеоролози најавили: Слиједи стабилизација времена, па снијег

Данашњи дан, 11. новембар, нам удруженим дјеловањем “11 и 11” доноси снажну енергију да пробудимо у себи нове потенцијал, нову снагу да преокренемо живот или дођемо до значајних сазнања (поменуто духовно буђење) које нам може измијенити животни пут.

Какву симболику доноси датум 11. 11. из нумеролошког угла

Што је изузетно важно, промјене које можемо да иницирамо најчешће су позитивне. Преокрети који могу да услиједи не превазилазе наше могућности него нам само дају шансу да искочимо из рутине и усудимо се да пожелимо и добијемо нешто више.

Према нумерологији, универзум нам 11.11. шаље поруку да обратимо пажњу на то шта нам говоре срце и душа. Вјерује се да је дан повољан за остварење жеља односно њихову јасну дефиницију. Проведите неколико минута (11) у медитацији да бисте пронашли разлоге зашто заиста желите оно што желите. То је моћан начин да се осигура реализација снова. Запитајте се шта вам је заиста потребно у животу, и доћи ћете до одговора. Потрудите се да своје жеље јасно дефинишете.

Mraz zima

Свијет

Цијела Европа на удару поларног вртлога?

Данас су велике шансе да сретнемо “сродну душу“, ово је дан сусрета љубавника који се сјајно разумију, а цијели новембар је иначе мјесец љубави.

На посебан 11.11. рођени су Леонардо Дикаприо и Деми Мур као и Нина Сеничар. Каже да се особе рођене овог дана имају исту енергију као и магични бројеви њиховог рођења.

илу-вода-чаша-09112025

Здравље

Чаша овог пића одмах након буђења чини чуда за организам

Број 1111 који се крије у данашњем датуму симбол је стварања, лидерства и изражавања свега скривеног у нама, наших могућности којих можда и нисмо свјесни.

Подијели:

Таг:

numerologija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Након колико година брака жене најчешће варају мужеве?

Љубав и секс

Након колико година брака жене најчешће варају мужеве?

1 ч

0
Радар уловио скоро 500 возача: Ипак, сви избјегли казну

Ауто-мото

Радар уловио скоро 500 возача: Ипак, сви избјегли казну

1 ч

0
Алармантно: Смртоносан вирус се шири

Свијет

Алармантно: Смртоносан вирус се шири

1 ч

0
Бугарска од Нове године прелази на евро

Економија

Бугарска од Нове године прелази на евро

1 ч

0

Више из рубрике

Крсна слава црква православље

Занимљивости

Да ли је гријех славити славу у ресторану?

1 ч

0
Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?

Занимљивости

Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?

1 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

2 ч

0
Финансијски хороскоп од 10.11. до 16.11.: Пред Биковима изазови, Близанци требају бити на опрезу

Занимљивости

Финансијски хороскоп од 10.11. до 16.11.: Пред Биковима изазови, Близанци требају бити на опрезу

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

10

11

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

10

04

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

10

03

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

10

01

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner