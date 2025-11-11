Чаша овог пића одмах након буђења чини чуда за организам

Извор:
Б92
11.11.2025
09:00
Пробавни систем је важан показатељ општег здравља. Не утиче само на то како се осјећамо прије, током и послије јела, већ и на рад имунолошког система, расположење и когнитивне функције.
Храна игра велику улогу, али и оно што пијемо, посебно вода. Почети дан чашом воде једноставна је, а веома ефикасна навика за бољу пробаву и опште здравље, пише EatingWell.
Послије неколико сати сна без уноса течности, сасвим је нормално пробудити се благо дехидриран. Испијање воде одмах након буђења помаже тијелу да се рехидрира и покрене пробавни систем.
Оптимална хидратација кључна је за правилно функционисање пробаве, а све почиње већ у устима, јер вода подстиче лучење пљувачке која влажи и омекшава храну и олакшава гутање и варење.
Осим тога, вода је пресудна за кретање хране кроз пробавни тракт. Када уносимо премало течности, пробава се успорава.
"Хронична недовољна хидратација и затвор иду једно уз друго. Дехидриран пробавни систем може довести до суве столице и потешкоћа у одржавању редовне столице", објашњава дијететичарка Даниел Таунсенд.
Додаје да је вода "неопходна за подмазивање цијелог пробавног система". Резултат су мекша столица и лакше пражњење црева, а правилна хидратација помаже и раду перисталтике, природних контракција цријева које подстичу пражњење.
Ако се затвор не повуче ни послије повећања уноса течности, узрок може бити недостатак влакана или неки други здравствени проблем, па је добро посавјетовати се са љекаром.
Вода је кључна и за пренос хранљивих материја кроз тијело. Како објашњава Таунсенд, вода "дјелује као возило за транспорт хранљивих материја кроз крвоток".
Пошто су многи витамини и минерали растворљиви у води, тијело може ефикасно да их апсорбује само ако смо довољно хидрирани.
"Без доследне правилне хидратације, хранљиве материје потребне за одржавање здравља и функције органа не могу добро да се апсорбују", додаје она.
Обична вода је најбољи избор, али и друга пића и храна доприносе уносу течности. Једноставан трик је да држите чашу воде на ноћном ормарићу и попијете је чим се пробудите. Кафа и чај, упркос популарном увјерењу, такође доприносе хидратацији, иако мање од воде.
"Кофеин и други састојци у кафи повећавају перисталтику, због чега многи људи осјете потребу за пражњењем цријева послије јутарње шољице кафе", објашњава дијететичарка Келси Расел-Муреј.
Ако вам је обична вода досадна, можете јој додати укус свјежег лимуна, бобичастог воћа или менте.
"Лимунска киселина у лимуну може подстаћи стварање пљувачке и помоћи гутању и варењу", каже Таусденд.
Ни храну не треба заборавити, јер чак око 20 одсто дневног уноса течности долази из воћа и поврћа, које садржи и до 90 одсто воде.
Таунсенд упозорава да није добро пити велике количине воде одједном, јер то може изазвати надутост.
"Препоручујем хидратацију у више мањих гутљаја током дана, умјесто да попијете велику количину одједном", саветује она.
