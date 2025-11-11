Logo
Након колико година брака жене најчешће варају мужеве?

11.11.2025

08:56

Фото: Vera Arsic/Pexels

Питање зашто жене варају често се повезује с кризом средњих година. Ипак, истраживања показују да постоји раздобље у браку када је вјероватноћа за невјеру већа. Иако су разлози индивидуални, студије о ванбрачним везама откривају обрасце који се понављају: осјећај занемарености, недостатак пажње и губитак емоционалне повезаности најчешћи су разлози за преиспитивање односа.

Према истраживању које је провела платформа за ванбрачне везе Вицториа Милан, многе жене почињу се потајно питати јесу ли се удале за праву особу управо у одређеној животној доби. Резултати су показали да жене најчешће варају у доби од око 37 година, што је просјечно седам година након брака.

У просјеку, жене које улазе у ванбрачне односе имају 36 година, док се просјечна доб удаје креће око 29.

Истраживање је открило и разлике међу земљама. У Уједињеном Краљевству жене варају раније, између 25. и 29. године, док су Шпанкиње склоније невјери у доби између 40. и 44. године. У Сједињеним Државама жене у просјеку варају након 8,5 година брака, док Иркиње то чине раније, након само 3,6 година.

Оснивач странице Вицториа Милан, Сигурд Вегал, сматра да је главни разлог незадовољство и емоционална запостављеност: "Можда им мужеви не дају довољно пажње и поштовања које заслужују. Можда још увијек воле своје партнере, али је нестао онај почетни жар".

Породични терапеути Линда и Чарли Блум објашњавају да је темељ сваке стабилне везе међусобно поштовање: "Како би однос био добар, оба партнера морају показивати висок ниво међусобног поштовања. У супротном, њихов однос остаје на нижем нивоу благостања". Истраживање и изјаве стручњака заједно указују на то да емоционална блискост и пажња, посебно у тридесетим годинама живота, имају кључну улогу у томе хоће ли брак остати стабилан или почети пуцати.

