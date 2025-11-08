У овој земљи све више пуцају бракови послије 60. године

08.11.2025
21:38
Коментари:0
У Грчкој је све више парова који се, након што су читав живот провели заједно, одлучују на развод послије 60. године, показују најновији подаци националне статистичке службе Елстат.
Како се наводи, број разведених мушкараца старости између 60 и 64 године у 2018. је износио 690, док је број разведених жена истих година био 386, преноси Катимерини.
У 2024., међутим, број мушкараца који су се развели у том добу порастао је на 1.026, а жена на 630.
Иако је број такозваних “развода седокосих” у порасту, укупан број развода у Грчкој остаје готово непромијењен, па је у 2018. износио 15.575, а 2024. их је било 15.532.
Феномен развода у старијим годинама није ограничен само на Грчку, наводи Катимерини.
Сличан пораст се биљежи и у другим земљама, пошто се перцепција брака радикално мијења.
У САД, Сузан Л. Браун из Националног центра за истраживање породице и брака, која је и увела термин “развод седокосих” у научну литературу, указује да се број развода код старијих од 50 удвостручио од 1990. до 2010. да би се потом стабилизовао.
Сада се пораст броја развода односи само на особе старије од 65 година.
Браун верује да је генерација бејби бумера, људи рођених отприлике између 1946. и 1964., главни покретач ове појаве, пошто су то исти људи који су 70-их година прошлог вијека покренули талас развода у Америци.
Она је закључила да су се многи од припадника те генерације вјенчали по други, или трећи пут, па је и у тим браковима већи проценат развода, наводи Катимерини.
