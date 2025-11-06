Најстарији брачни пар на свијету открио тајну вјечне љубави

Извор:
Лајл и Елинор Гитенс из Сједињених Америчких Држава званично су постали најстарији живи брачни пар на свијету, али и најстарији брачни пар икада, према збирним годинама супружника.
Он има 108, а она 107 година, а заједно броје 216 година и 132 дана живота.
Њихова прича почела је још 1941. године, када су се упознали као студенти на Универзитету Цларк Атланта. Лајл је тада играо кошарку, а Елинор је дошла на утакмицу да бодри свој тим – и тада се догодио њихов први сусрет.
Већ сљедеће године су се вјенчали, упркос томе што су знали да ће Лајл бити мобилисан у Други свјетски рат. Датум вјенчања – 4. јун 1942 – одабрали су према његовој тромјесечној војној дозволи. Прославили су 83 године брака ове године.
Њихов брак је ушао у историју и као најдужи брак живог пара различитог пола.
Током рата, Лајл је служио у Италији као дио 92. пјешадијске дивизије америчке војске. У том периоду, Елинор је већ била трудна с њиховим првим дјететом и преселила се у Њујорк, гдје је упознала његову породицу и радила у сектору финансија у фабрици авионских дијелова.
Комуникација између супружника опстајала је захваљујући писмима – која су, нажалост, често била цензурисана од стране војних службеника.
По завршетку ратних страхота, пар се коначно ујединио и започео заједнички живот у Њујорку. Добијају још двоје дјеце – кћерке Анђелу и Игнеи, док је син Лајл Роџерс рођен током рата.
Обоје су касније положили државни испит и запослили се у јавном сектору, поносни што раде у истој служби. Елинор је у 69. години живота завршила докторат из урбаног образовања на Универзитету Фордхам.
Остали су активни у алумни заједници Универзитета Цларк Атланта, а у позним годинама, њихова ћерка Анђела преселила их је у Мајами, где и данас живе у миру.
Када су их питали која је тајна њиховог готово безвременог брака, Елинор је једноставно рекла: “Волимо се”.
Лајл је додао: “Волим своју жену”.
Можда у тој реченици и лежи највећа тајна – једноставна љубав, негована и чувана деценијама, преко океана, кроз ратове, промјене и године, преноси Она.
