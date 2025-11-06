Logo

Најстарији брачни пар на свијету открио тајну вјечне љубави

Извор:

Она

06.11.2025

18:32

Коментари:

0
Најстарији брачни пар на свијету открио тајну вјечне љубави
Фото: Printscreen/Youtube/LongeviQuest

Лајл и Елинор Гитенс из Сједињених Америчких Држава званично су постали најстарији живи брачни пар на свијету, али и најстарији брачни пар икада, према збирним годинама супружника.

Он има 108, а она 107 година, а заједно броје 216 година и 132 дана живота.

Њихова прича почела је још 1941. године, када су се упознали као студенти на Универзитету Цларк Атланта. Лајл је тада играо кошарку, а Елинор је дошла на утакмицу да бодри свој тим – и тада се догодио њихов први сусрет.

Већ сљедеће године су се вјенчали, упркос томе што су знали да ће Лајл бити мобилисан у Други свјетски рат. Датум вјенчања – 4. јун 1942 – одабрали су према његовој тромјесечној војној дозволи. Прославили су 83 године брака ове године.

Њихов брак је ушао у историју и као најдужи брак живог пара различитог пола.

Током рата, Лајл је служио у Италији као дио 92. пјешадијске дивизије америчке војске. У том периоду, Елинор је већ била трудна с њиховим првим дјететом и преселила се у Њујорк, гдје је упознала његову породицу и радила у сектору финансија у фабрици авионских дијелова.

Комуникација између супружника опстајала је захваљујући писмима – која су, нажалост, често била цензурисана од стране војних службеника.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Сарајево је заиста царство лицемјерја

По завршетку ратних страхота, пар се коначно ујединио и започео заједнички живот у Њујорку. Добијају још двоје дјеце – кћерке Анђелу и Игнеи, док је син Лајл Роџерс рођен током рата.

Обоје су касније положили државни испит и запослили се у јавном сектору, поносни што раде у истој служби. Елинор је у 69. години живота завршила докторат из урбаног образовања на Универзитету Фордхам.

Остали су активни у алумни заједници Универзитета Цларк Атланта, а у позним годинама, њихова ћерка Анђела преселила их је у Мајами, где и данас живе у миру.

Када су их питали која је тајна њиховог готово безвременог брака, Елинор је једноставно рекла: “Волимо се”.

Лајл је додао: “Волим своју жену”.

Можда у тој реченици и лежи највећа тајна – једноставна љубав, негована и чувана деценијама, преко океана, кроз ратове, промјене и године, преноси Она.

Подијели:

Таг:

bračni par

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Сарајево је заиста царство лицемјерја

Република Српска

Цвијановић: Сарајево је заиста царство лицемјерја

1 ч

0
Детаљи стравичне несреће у Чељиговићима: Повријеђена два возача

Хроника

Детаљи стравичне несреће у Чељиговићима: Повријеђена два возача

1 ч

0
Пријећено смрћу Милораду Пуповцу

Регион

Пријећено смрћу Милораду Пуповцу

1 ч

0
Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

Свијет

Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

2 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Припадници ових знакова највећи су лажљивци

4 ч

0
Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

Занимљивости

Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

4 ч

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Занимљивости

Ученик цртежом насмијао регион

6 ч

0
Француз на свом имању пронашао благо вриједно око 700.000 евра

Занимљивости

Француз на свом имању пронашао благо вриједно око 700.000 евра

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

03

Језив судар код Бијељине: Трактор преполовљен

19

53

Родитељи-његоватељи се окупили испред НСРС

19

44

Радник у Њемачкој добио отказ због предугих пауза за тоалет

19

41

Пола вијека Универзитета у знаку сјећања на хероје студентске бригаде

19

39

Орбан: Улог висок, али преговори неће бити тешки јер познајем предсједника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner