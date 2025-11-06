Припадници ових знакова највећи су лажљивци

Извор:
Истина је важна свима, али неки хороскопски знакови имају посебну "вјештину" прикривања чињеница.
Понекад лажу из жеље да избјегну сукоб, а понекад како би заштитили себе или оставили бољи дојам.
Звијезде нам показују да поједини знакови лакше искривљују истину јер имају изражену машту, брз ум или страх од осуде.
Њихове су лажи често увјерљиве, а осмијех их чини још тежима за открити.
Иако то не значи да су лоше особе, истина код њих понекад има врло растезљиво значење.
Близанци су познати по свом брбљавом карактеру и брзом размишљању, што их чини вјештима у прилагођавању прича.
Њихове лажи често нису злонамјерне - више се ради о томе да желе избјећи неугодне ситуације или досаду.
Имају способност увјерити свакога јер лако проналазе праве ријечи у правом тренутку.
Међутим, њихова потреба за промјеном и узбуђењем може их довести до контрадикторности. Када их се суочи с истином, обично све окрену на шалу и тако избјегну сукоб.
Ваге не лажу из злобе, већ зато што мрзе сукобе и желе свима угодити. Ако мисле да ће истина некога повриједити, радије ће је уљепшати или прешутјети.
Њихова дипломатија и шарм често им помажу да прођу "некажњено", па ријетко ко посумња у њихове ријечи.
Ипак, када се ухвате у лажи, тешко признају јер не желе нарушити свој складан имиџ. Њихове мале неистине често су резултат потребе да све остане мирно и без драме.
Рибе су емотивне и склоне маштању, па понекад тешко разликују стварност од онога што желе да буде истина.
Њихове лажи често су изречене из добре намјере - да заштите осјећаје других или избјегну неугоду.
Имају богату машту, што им помаже да сваку причу претворе у готово увјерљиву верзију стварности.
Ипак, када се истина открије, често се повуку у себе и оправдавају својом осјетљивошћу.
Њихове "бијеле лажи" можда не боле, али могу створити неповјерење с временом, преноси Индекс.
