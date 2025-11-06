Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

Извор:
Курир
06.11.2025
15:14
Коментари:0
Ријетки примјерак првог стрипа о Супермену из 1939. пронађен је у Калифорнији и могао би постати најскупљи стрип на свијету, процијењен на више од шест милиона долара.
Готово савршен примерак изузетно ретког стрипа о Супермену ускоро би могао да постане најскупљи стрип на свијету – његова вриједност процјењује се на више од шест милиона америчких долара.
Ријеч је о првом издању стрипа о чувеном јунаку Супермену, који је издао ДЦ Комикс давне 1939. године. Овај драгоцјени примјерак пронађен је прошле године у колекцији преминуле жене чији идентитет није откривен.
Њени синови, тројица браће из Калифорније, дословно су „ископали“ стрип испод наслага старих новина и прашине на тавану породичне куће док су разврставали мајчине ствари. Уз то су наишли и на читаву збирку стрипова које је њихова мајка брижљиво чувала још од тридесетих година прошлог вијека. Иако је често говорила да посједује драгоцјену колекцију, никада је никоме није показивала.
Хроника
На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију
Оно што ово откриће чини посебним јесте изванредна очуваност стрипа. Према оцјени ЦГЦ-а, најпознатије свјетске организације за процјену вриједности стрипова, примјерак Суперман #1 добио је невјероватну оцјену 9,0 од 10, што га сврстава међу најбоље очуване примерке на свијету.
Његова вриједност додатно је порасла када су стручњаци потврдили да се заиста ради о примјерку из првог издања.
Тржиште ријетких стрипова посљедњих година биљежи огроман раст – цијене појединих издања достижу милионске износе. Тако је први стрип са Спајдерменом 2021. године продат за 3,6 милиона долара, док је први број Капетана Америке 2022. достигао цијену од 3,1 милион долара.
Изгледа да ће Суперман поново полетјети – овог пута, право на трон најскупљег стрипа на свијету, пише Курир.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму