Ученик цртежом насмијао регион

06.11.2025
13:47
Школски задаци понекад открију колико су дјеца маштовита али и колико пажљиво посматрају свијет око себе.
Управо због тога је, недавно, један цртеж насмијао људе широм региона и показао да и најмлађи умију да пренесу дух Балкана на свој начин.
На страници “Хрвати без контекста” на друштвеној мрежи Икс освануо је цртеж који је насмијао читаву регију. Претпоставља се да је настао као дио школског задатка у којем се од ученика тражило да нацрта неки музички инструмент, а његов приказ хармонике с необичним детаљем – моментално је постао вирални хит.
#hrvatibezkonteksta pic.twitter.com/6jhCTtxwiS— Hrvati bez konteksta (@utjecajnik) November 1, 2024
Како се види на фотографији, из хармонике на цртежу, вире и новчанице од 50, 100 и 200 евра.
Обичај даривања новца хармоникашу који забавља госте није непознат на прославама и породичним слављима широм Балкана, а изгледа да је овај основац очигледно био на многима, преноси Блиц.
Ове "фразе" смањују бијес код дјеце
Детаљ с новчаницама одмах је освојио кориснике друштвених мрежа који су дијелили објаву. Многи су препознали дух балканске традиције и хумор, те похвалили креативност и маштовитост младог аутора.
Корисници су истакли да је ово “најбољи цртеж хармонике који су икада видјели”, а неки су додали како чак и најмлађи умјетници могу духовито приказати локалне обичаје и традицију.
