Ученик цртежом насмијао регион

06.11.2025

13:47

Дјечак учење бојице учионица школа
Фото: Atlantic Ambience/Pexels

Школски задаци понекад открију колико су дјеца маштовита али и колико пажљиво посматрају свијет око себе.

Управо због тога је, недавно, један цртеж насмијао људе широм региона и показао да и најмлађи умију да пренесу дух Балкана на свој начин.

На страници “Хрвати без контекста” на друштвеној мрежи Икс освануо је цртеж који је насмијао читаву регију. Претпоставља се да је настао као дио школског задатка у којем се од ученика тражило да нацрта неки музички инструмент, а његов приказ хармонике с необичним детаљем – моментално је постао вирални хит.

Како се види на фотографији, из хармонике на цртежу, вире и новчанице од 50, 100 и 200 евра.

Обичај даривања новца хармоникашу који забавља госте није непознат на прославама и породичним слављима широм Балкана, а изгледа да је овај основац очигледно био на многима, преноси Блиц.

илу-дјеца-18102025

Савјети

Ове "фразе" смањују бијес код дјеце

“Најбољи цртеж хармонике икада”

Детаљ с новчаницама одмах је освојио кориснике друштвених мрежа који су дијелили објаву. Многи су препознали дух балканске традиције и хумор, те похвалили креативност и маштовитост младог аутора.

Корисници су истакли да је ово “најбољи цртеж хармонике који су икада видјели”, а неки су додали како чак и најмлађи умјетници могу духовито приказати локалне обичаје и традицију.

djeca

crtež

Школа

