Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 13. новембра

Извор:

Информер

06.11.2025

07:07

horoskop astrologija
Фото: Pexels

До 13. новембра, астролошке конфигурације указују на то да Лавови, Стрелчеви и Бикови имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

ЛАВ

Лав је први знак који може да се нада новцу изненада. Јупитер и Венера му доносе космичку подршку, а интуиција му је сада снажна. Ако Лав послуша свој унутрашњи осјећај и одигра бројеве или тикет баш кад му нешто "кликне", може га пратити срећа.

СТРИЈЕЛАЦ

Стријелац је други знак којем звијезде даје прилику да освоји више него што очекује. Његова владајућа планета Јупитер му сада отвара врата благостања, а аспекти са Меркуром доносе праву комбинацију мудрости и случајне среће.

Довољно је да послушају импулс, било да се ради о лутрији, наградној игри или инвестицији у нешто мало, а перспективно.

БИК

Бик је трећи знак са астролошким потенцијалом за добитак. Пун Мјесец у његовом знаку доноси енергију материјалног испуњења, па му је судбина тренутно наклоњена кад су у питању финансије. Ако Бик одлучи да се окуша у играма на срећу, нека то учини у тренуцима опуштености и добре енергије.

(информер)

